La cestista americana Brittney Griner è libera grazie allo scambio con un trafficante di armi

Era detenuta da quasi un anno in Russia per pochi grammi di erba. Il presidente Biden su Twitter: «È al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa».

Brittney Griner, la cestista americana detenuta da quasi un anno in Russia, è stata liberata in seguito ad uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. Lo conferma il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha twittato:

«Ho parlato con Brittney. È al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa».

Il trafficante di armi Viktor Bout è stato scambiato con la giocatrice di basket statunitense all’aeroporto di Abu Dhabi.

Il 9 novembre, dopo quasi 9 mesi di detenzione in un carcere di Mosca, la superstar americana della Wnba era stata trasferita in un centro di detenzione in una colonia penale. La Griner era stata fermata all’aeroporto della capitale russa con una piccola quantità di olio di cannabis e condannata lo scorso agosto a 4 anni di reclusione.