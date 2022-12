La Fifa vuole organizzare il Mondiale ogni 3 anni (Daily Mail)

«Infantino è convinto che mettere in scena la Coppa del Mondo nel bel mezzo di un inverno europeo nell’ultimo mese si sia rivelato un punto di svolta nel calcio»

Il presidente della Fifa Gianni Infantino vuole organizzare il Mondiale ogni tre anni come parte di un piano a lungo termine per rivoluzionare il calcio internazionale, lo afferma il Daily Mail.

Secondo la testata inglese:

«Il successo commerciale e sportivo del torneo in Qatar ha incoraggiato Infantino, che la scorsa settimana ha dato un’indicazione delle sue grandi ambizioni annunciando che nel 2025 si svolgerà un Mondiale per club a più squadre, nonostante non sia riuscito a garantire il sostegno di giocatori, club e confederazioni internazionali».

«Infantino è convinto che mettere in scena la Coppa del Mondo nel bel mezzo di un inverno europeo nell’ultimo mese si sia rivelato un punto di svolta, il che dimostra che lo sport può continuare a crescere ed essere globalizzato».

Ma il cambiamento non sarà immediato dato che il calendario della Fifa fino il 2030 sarà ufficializzato nel prossimo futuro. Il Daily Mail scrive:

«Nessun cambiamento è possibile fino a dopo la Coppa del Mondo 2030, poiché i colloqui tra le parti interessate sul calendario internazionale dal 2024 al 2030 stanno per concludersi, sebbene le discussioni sull’argomento siano iniziate dietro le quinte».

Nel frattempo Infantino punta al terzo incarico consecutivo come presidente della Fifa e potrebbe rimanere in carica fino al 2031.