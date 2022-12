Kulusevski: «Sono andato via dalla Svezia a 15 anni. Finché soffri, sei sulla strada buona per migliorare»

Pallone d’Oro in Svezia: «Alla Juve con Allegri ho dubitato di me. Conte non è solo un sergente di ferro. Sono passato dalla Juve a un gol e un assist al City»

Dejan Kulusevski ha vinto vinto il Pallone d’Oro svedese 2022. L’esterno del Tottenham ed ex Juve ha ripercorso le proprie tappe in una lunga intervista ad AftonBladet subito dopo la conquista del Pallone d’Oro svedese. È il più giovane vincitore del Pallone d’oro svedese dopo Brolin. Queste le parole di Kulusevski:

Ha parlato della sua determinazione, gli hanno chiesto da dove venisse.

«Dal mio ambiente. I miei genitori. Mio padre che lavorava tutte le sere e non si lamentava mai. A volte le azioni sono più efficaci delle parole. Lo guardavo, non si lamentava mai e ha sempre portato a termine il lavoro. Sono diventato un po’ come lui. Ho avuto calciatori fantastici cui mi sono ispirato. Se posso citarne uno, è Junior (Martinsson Ngouali). Ricordo che quando l’ho incontrato e ho iniziato a passare del tempo con lui, il mio calcio è migliorato tantissimo. Mi ha insegnato molto e penso che sia stato importante per me.

Il quotidiano ricorda il suo trasferimento a 15 anni dal Brommapojkarna all’Atalanta. i media criticarono molto questo passaggio. Il direttore del club Ola Danhard lo considerò quasi un caso di rapimento, vista la giovane età di Kulusevski. Papà Stefan rispose che il club considerava i giovani giocatori come una loro proprietà.

Come ricordi quella prima settimana, primo mese, in Italia?

«Era tutto ciò che avevo sognato, ma ovviamente la realtà era diversa. Ho pensato “cosa ho fatto?!”. Mi mancavano i miei amici, non capivo l’allenatore. Andavo a scuola sette ore al giorno e non capivo una sola parola perché allora non parlavo italiano. Ho sofferto molto e ho sofferto molto anche allora. Guardando indietro, posso dire che è stato un periodo fantastico e sono in contatto con quasi tutti quelli con cui ho vissuto lì. L’unica cosa che avevamo allora era l’un l’altro. Ci siamo divertiti insieme, siamo usciti a mangiare nei ristoranti e ci siamo allenati. È stata una bella vita e rifarei tutto da capo. Quel periodo mi ha insegnato molto».

«Ho ricevuto molto supporto dai miei genitori. Venivano tutte le volte che potevano, parlavo con mia madre 4-5 ore al giorno. Lei mi ripeteva: “se non vuoi restare, torna a casa quando vuoi”. Ma non mi sono mai arreso in tutta la mia vita e questo penso che sia importante. Finché soffri, sei sempre sulla buona strada per migliorare. Sono contento di non essermi arreso».

Ha costruito anche una sorta di autostima? Che hai capito che potevi andare fin dove volevi.

«Sì, sarà così. Più momenti difficili attraversi, più diventi forte. Ora ho 22 anni ma mi sembra di averne passate parecchie. Sono stato alla Juventus in un periodo in cui è stata molto, molto dura e ne sono uscito anche più forte. La vita è così, un ottovolante dove va su e giù. Penso che sia importante mantenere la calma e tenere i piedi per terra».

Si discute molto se i giovani talenti debbano restare o andarsene. Consiglieresti a qualcuno di andare all’estero?

No assolutamente no. Sono appassionato di calcio e amo il calcio. Sono un vero fanatico del calcio. Voglio il meglio per tutti i giovani, ma se non sei pronto, non andare. Non ero sicuro di essere pronto, ma ha funzionato. L’importante è che ti diverta quando lo fai, non deve essere visto come un lavoro. Non dovrebbe essere difficile andare ad allenarsi durante il giorno. Poi che sia la Svezia o l’Italia poco importa. Voglio solo che noi come paese in Svezia torniamo ad essere uno dei migliori al mondo.

Il quotidiano parla della Juventus. Scrive che “dopo una stagione positiva alla Juventus con Andrea Pirlo, i dubbi sono cominciati con l’arrivo di Allegri e il numero di minuti di gioco è diminuito drasticamente.

Kulusevski: «Nella seconda stagione alla Juventus, ho iniziato a dubitare di me stesso. Cominciavo a pensare: “forse non sono così bravo come penso.” È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Poi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi in campo. È stato un periodo difficile, però mi ha reso più forte. Mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso. Mi sento di essere in un posto fantastico, dentro e fuori dal campo. Ci saranno anche momenti brutti. Adesso le cose vanno bene in Nazionale, le cose vanno bene nel club. Ma sono sempre pronto nel caso finisca».

«Ricordo quel periodo con umiltà, è stato molto duro. Un sacco di cose che non tornavano e mi sentivo come se fossi nel posto sbagliato. Sono molto felice di esserne uscito e ora sono molto più forte e ho avuto una buona stagione in Premier League che è sempre stato il mio sogno. È lì che volevo giocare».

Dici di essere tornato alla vita quando sei andato al Tottenham. Come descriveresti quel momento in cui eri seduto sull’aereo?

Kulusevski: «Ero nervoso. Terrorizzato. Era un nuovo campionato, la Premier League, dove tutto va molto più veloce e tutti sono molto più forti. Avevo giocato male alla Juve e non sapevo cosa avrei fatto. Per fortuna sono arrivato in una società che mi conosceva, ho avuto un allenatore (Antonio Conte) che mi voleva già un paio di anni prima. Un direttore sportivo (Fabio Paratici) che mi ha comprato alla Juventus. Sapevano di cosa ero capace. Sarò sempre grato a loro, soprattutto il primo mese mi hanno aiutato molto. Dopodiché ho cominciato a volare. Non avevo più dubbi, ora so che quello che sto facendo è la cosa giusta. Mi piace molto giocare a calcio.

Ovviamente ha aiutato iniziare contro il City e segnare dopo tre minuti. È lì che la mia stagione è cambiata. Penso che sia stata la miglior partita della mia vita. Non la dimenticherò mai. Esordio in Premier League in trasferta contro il City, che aveva vinto tipo 15 partite di fila con 5-6 gol. Andiamo lì e vinciamo e io segno e faccio l’assist, anche se non giocavo dall’inizio da mesi. Ho pensato che nessuno dovrebbe essere autorizzato a dirmi qualcosa. Quello che pensano gli altri non è importante. So chi sono e cosa posso fare».

Ci hai detto che Conte è severo e vuole che le cose vengano fatte per bene. Ma credo che sia anche molto genuino e comprensivo. Com’è come persona?

Kulusevski: «Sono d’accordo. Conte molto severo, stabilisce molte regole ed è molto duro, è intransigente. Allo stesso tempo, è molto vicino a te, è qualcuno cui importa davvero della persona dietro il giocatore. Vedo come si prende cura di tutti sul campo di allenamento. Tutti, compresi i giovani. Alcuni allenatori non allenano nemmeno la squadra, ma lasciano che se ne occupino gli assistenti. Invece lui è lì con ognuno e ogni giorno dà tutto ciò che ha. Se bisogna stare 5-6 ore al giorno sul campo, è pronto a farlo. È una persona che ammiro. È pronto a soffrire per ottenere risultati».