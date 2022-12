Kim è mancato al Napoli (Gazzetta)

Le tre amichevoli, con sei gol subiti, hanno fatto sentire la mancanza di Kim Minjae, in difensore sudcoreano che mostrando grande spirito di adattamento si è preso subito il Napoli e anche il cuore dei tifosi azzurri.

Scrive la Gazzetta dello Sport oggi a proposito delle assenze che si sono fatte sentire al Napoli in questa pausa per i Mondiali.

Per fortuna il coreano è rientrato a Napoli ed ha già ripreso gli allenamento, anche se non ci sarà per l’ultima amichevole in programma contro il Lilla.