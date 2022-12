Juventus, Grassani finisce sui giornali olandesi. Intanto il club avvisa gli azionisti

Nella relazione contabile è scritto che «il club è esposto alla possibilità di sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive dell’Uefa»

L’inchiesta sulla Juventus suscita la curiosità anche fuori dai nostri confini. Ne è un esempio l’articolo pubblicato da Voetbalzone, sito di informazione sportiva olandese, che riprende le parole dell’avvocato Grassani, noto esperto di diritto sportivo.

L’avvocato ha dichiarato a “Radio Anch’Io Lo Sport su Radio Rai” che la Juve rischierebbe pesanti sanzioni se le accuse venissero confermate: «Le regole dicono che se una società ha potuto iniziare la stagione grazie a proprie azioni fraudolente, può essere esclusa dalla competizione. Questo può portare quindi alla retrocessione obbligatoria e al dover rinunciare anche ai campionati nazionali».

Nel frattempo in Italia la Juventus pubblica l’ultima relazione finanziaria, datata 30 giugno 2022, nella quale vengono presentati tutti i possibili scenari. La società è infatti obbligata a fornire tutte le informazioni utili al mercato azionario.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella relazione si legge che la Juve “è esposta alla possibilità di sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive dell’Uefa, in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo alla Superlega ma anche, nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee in caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa“.

La Juventus, sostenuta da pareri rilasciati da esperti del settore, rassicura di aver operato nel rispetto delle leggi, com’è scritto nella nota:

“la Juventus resta convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry.“