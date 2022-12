Ilic, Samardzic, Pafundi: il Napoli alla ricerca di nuovi Kvaratskhelia (Gazzetta)

Il club di De Laurentiis rastrella il mercato per scoprire nuovi talenti. Nelle strategie del club il regista serbo sembra il più vicino

Il Napoli cerca nuovi talenti come Kvaratskhelia, talenti che possano essere plasmati da Luciano Spalletti per rendere ancora più forte la squadra. Una ricerca che attraversa tutti i continenti. La Gazzetta dello Sport scrive dei nomi più caldi: Ilic, Samardzic, Pafundi, ma anche Guler e Ferdi Kadioglu. Il più vicino sembra il regista serbo 21enne, Ilic.

“È il classico centrale in mediana, davanti alla difesa, molto efficace in fase passiva e abbastanza lineare nello sviluppo del gioco. Già nel giro della nazionale, e al Mondiale ha anche giocato mezz’ora contro il Brasile. Una buona

esperienza per un giovane che a Verona ha mostrato personalità e continuità. Dei profili seguiti forse è quello più vicino a una eventuale operazione, visto che Diego Demme potrebbe decidere di lasciare il Napoli per avere più spazio. Comunque resterà un obiettivo pure in estate“.

C’è poi la mezzala tedesca Samardzic, classe 2002, che gioca a Udine.

“Da due stagioni sta giocando sempre con più continuità mostrando “gamba”, velocità, tecnica e visione tattica. A Luciano Spalletti piace molto e in prospettiva potrebbe un giorno prendere il posto di Piotr Zielinski, anche se rispetto al polacco è più fisico e meno tecnico”.

Qui potrebbe giocare un ruolo l’ottimo rapporto tra De Laurentiis e i Pozzo.

E ancora: il fantasista Pafundi, sempre dell’Udinese, 16 anni, che ha esordito già con la Nazionale di Mancini.

“Visione di gioco, capacità di saltare l’avversario, senso del gol e intuizione nell’inventare spazi lì dove gli altri vedono selve di gambe. Caratteristiche da affinare. Il Napoli è attento a seguirne la crescita“.

In Turchia, Giuntoli segue Guler.

“Arda Guler, classe 2005, trequartista di grande talento, è un gioiellino che fa sognare i tifosi locali. Parliamo di

un ragazzino che ha esordito nella Super Lega turca a 16 anni e mezzo, e in pochi minuti ha deciso la gara. Da minorenne ha già segnato 5 gol in 17 presenze. E ha pure esordito in nazionale. Qui siamo di fronte a un potenziale fuoriclasse”.

Infine, Ferdi Kadioglu, sul quale c’è anche l’interesse del Milan.

“Perché parliamo di un classe 1999 dai sette polmoni con un dinamismo a ritmi impressionanti. Da esterno gioca indifferentemente a destra o sinistra, più avanzato o arretrato, ed è titolare anche nella nazionale turca. Già una certezza”.