Napoli, sondaggio di Giuntoli per Ilic. Il Verona chiede 25 milioni (Gazzetta)

Sostituirebbe Demme in caso di una partenza del tedesco a gennaio (che non è scontata). Non è stata ancora aperta una vera e propria trattativa

Il Napoli non intende muoversi sul mercato di gennaio, ma se partisse Demme, il club di De Laurentiis potrebbe puntare su Ilic, del Verona. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“L’eccezione riguarda un mercato di gennaio nel quale il Napoli non ha intenzione di intervenire in sede di acquisto. Ma nel caso partisse Diego Demme, ecco che potrebbe essere accelerata una operazione col Verona su Ivan Ilic regista della squadra gialloblù. E qui sta la conferma della regola, perché il serbo classe 2001 è seguito da tempo da Cristiano Giuntoli e dagli scout rientra in quella cerchia di giovani di qualità sui quali proseguire nel progetto avviato brillantemente nell’estate scorsa”.

Del resto il Napoli ha un buon rapporto con il Verona, da cui sono arrivati Rrahmani e Simeone. Non è stata aperta una vera e propria trattativa per Ilic, ma Giuntoli ha fatto un primo sondaggio.

“Il ds Giuntoli ha già avviato i sondaggi anche se non si può parlare di vera trattativa, perché non cambia lo schema del presidente De Laurentiis: solo in presenza di una uscita ci sarà una entrata. E dunque l’operazione (si chiederà un prestito, i veneti valutano 25 milioni Ilic) potrà essere avviata solo dopo la partenza di Diego Demme, che non è assolutamente scontata”.

Il tedesco, spiega la rosea, è deluso per il poco spazio che ha in squadra, ma Spalletti continua a manifestargli fiducia, “dunque sta a Diego valutare se trovare a gennaio una soluzione per giocare di più altrove o accettare di restare per

vincere in azzurro”.

Ilic è al suo terzo campionato di A, ha 21 anni. Al momento è in Qatar con la Serbia.