Il Milan mazziato 4-1 dal Liverpool ma il gruppo è unito grazie ai safari e al padel (Gazzetta)

“Oggi per rafforzare il gruppo, si partirà per un’escursione tra le dune. Un team building lontano da occhi indiscreti”

Il Milan perde 4- 1 col Liverpool nell’amichevole di Dubai ma alla Gazzetta non sembrano così preoccupati. Troppigli infortunati tra i rossoneri, scrivono (almeno quindici).Tra cui il problema non ancora risolto di Maignan.

Ma non tutto è perduto secondo la Gazzetta che scrive un articolo così titolato:

Oggi il safari nel deserto: Pioli fa gruppo anche così

L’escursione dopo l’allenamento del mattino: dalla visione del Mondiale al padel, rossoneri sempre più uniti

E scrive:

Ci sono giorni che più di altri rafforzano lo spirito del gruppo. Per esempio quello con la squadra immersa tra la folla che celebra lo scudetto: migliaia di persone e il Milan che fa festa sul pullman scoperto. Oppure, altri mezzi e decisamente altro scenario: su dei fuoristrada lontano dalla gente, letteralmente in mezzo al deserto. Dubai offre anche questa possibilità e oggi il gruppo partirà per un’escursione tra le dune: in mattina il lavoro defaticante tra piscina, palestra e spiaggia dell’hotel, nel pomeriggio la gita sulla sabbia. Un team building lontano da occhi indiscreti. Non che al Milan occorra lavorare sullo spirito del gruppo, elemento che tutti i protagonisti indicano come il vero segreto del successo del maggio scorso.

Da Dubai ci sono altri esempi di collaborazione. Ibra che segue la squadra nell’amichevole contro il Liverpool: poteva restare nel lusso dell’hotel della squadra, ma ha preferito perdersi nel traffico della città, penitenza necessaria per arrivare dalla spiaggia dell’alloggio rossonero allo stadio Al Maktoum. O la visione di gruppo delle gare del Mondiale. O ancora il padel dello staff in albergo quando il lavoro sul campo e le analisi video sono ormai concluse.