Da Rio vogliono una risposta entro fine gennaio. Guardiola e Ancelotti hanno declinato l’offerta, la Federcalcio verdeoro punta su Mou

Il Brasile vuole Mourinho come ct: inviato un intermediario a parlare con Mendes (Repubblica)

Non solo il Portogallo, anche il Brasile vuole José Mourinho come commissario tecnico. Repubblica scrive che il presidente della Federcalcio brasiliana ha dato mandato ad un intermediario di convincere Mendes, il procuratore del tecnico della Roma. Il quotidiano scrive:

“Un intermediario partirà in queste ore da San Paolo. Sulla sua agenda, un solo nome: quello dello Special One. Il Brasile, la nazionale pentacampione ai Mondiali, vuole regalarsi un tecnico all’altezza della fama delle proprie stelle”.

“Ednaldo Rodrigues, il presidente della Cbf, la federcalcio brasiliana, ha deciso di prendere personalmente in mano il dossier: ha dato mandato a un potente agente internazionale di iniziare a tessere i rapporti e a sondare le disponibilità dei migliori tecnici al mondo”.

Guardiola ha rifiutato, come pure Ancelotti. resta José Mourinho.

“Una tentazione da assecondare segretamente, senza esporsi, per questo la missione è affidata a un intermediario: uno in ottimi rapporti con il suo procuratore, Jorge Mendes, e che possa sondare disponibilità e interessi del tecnico della Roma. Per fine gennaio, a Rio vogliono una risposta: l’idea sarebbe di regalare alla Seleçao il primo tecnico straniero della sua storia, pur di offrirle il migliore in assoluto. E José può legittimamente ambire a questa corona, godendo in più del vantaggio di parlare la lingua”.

Per quanto riguarda il Portogallo, secondo quanto scrive A Bola, il 26 dicembre Mourinho incontrerà a Roma il presidente della Federcalcio portoghese, Fernando Gomes. In quell’occasione, all’allenatore della Roma sarà formalmente offerta la panchina del Portogallo. A Bola scrive:

“La Roma termina oggi l’allenamento ad Albufeira, per preparare il ritorno della Serie A, in programma per il 4 gennaio, ma José Mourinho resta in Portogallo. L’allenatore rimane nel nostro Paese dopo la fine della preparazione per trascorrere il Natale con la famiglia. Tornato a Roma il 26 dicembre, Mourinho ha in programma di incontrare Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese. Il tema dell’incontro non è segreto. Fernando Gomes ha invitato Mourinho a succedere a Fernando Santos nella squadra nazionale, ma l’allenatore ha un contratto fino al 2024 e i funzionari del club romano non ammettono l’immediata partenza dell’allenatore. Nei prossimi giorni ci sarà sì o no all’invito al Selezionatore Nazionale”.