Il Portogallo insiste su Mourinho: fissato un incontro a Roma il 26 dicembre (A Bola)

Il tecnico incontrerà il presidente della Federcalcio, Fernando Gomes. In quell’occasione gli sarà offerta la panchina della Nazionale

Secondo quanto scrive A Bola, il 26 dicembre Mourinho incontrerà a Roma il presidente della Federcalcio portoghese, Fernando Gomes. In quell’occasione, all’allenatore della Roma sarà formalmente offerta la panchina del Portogallo. A Bola scrive:

“La Roma termina oggi l’allenamento ad Albufeira, per preparare il ritorno della Serie A, in programma per il 4 gennaio, ma José Mourinho resta in Portogallo. L’allenatore rimane nel nostro Paese dopo la fine della preparazione per trascorrere il Natale con la famiglia. Tornato a Roma il 26 dicembre, Mourinho ha in programma di incontrare Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese. Il tema dell’incontro non è segreto. Fernando Gomes ha invitato Mourinho a succedere a Fernando Santos nella squadra nazionale, ma l’allenatore ha un contratto fino al 2024 e i funzionari del club romano non ammettono l’immediata partenza dell’allenatore. Nei prossimi giorni ci sarà sì o no all’invito al Selezionatore Nazionale”.

Qualche settimana fa il Corriere dello Sport scriveva che Mourinho vorrebbe accettare la proposta ma serve prima un accordo con la Roma. Il club giallorosso, però, non sarebbe disposto a condividere il suo allenatore con la Nazionale. Ipotesi possibile da regolamento, quella di essere titolare di una doppia panchina, di un club e di una nazionale. Mourinho, come detto, è legato al club capitolino fino al 2024. Non vuole lasciare la Roma ma gradirebbe avere tutti e due gli incarichi.