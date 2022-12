I campioni del mondo dovrebbero essere degli esempi, invece lo è Rabiot, che ha anticipato il rientro alla Continassa, alla faccia dei tifosi che lo fischiavano

I giocatori della Juve approfittano del vuoto di potere creatosi all’interno del club (Libero)

Libero scrive delle vacanze dei giocatori della Juventus, che negli ultimi giorni hanno destato non poche polemiche soprattutto tra i tifosi bianconeri. I club, da regolamento, non hanno altri obblighi, scrive il quotidiano, se non quello di concedere quattro settimane di riposo all’anno ai propri giocatori. Ogni società, nel gestire i calciatori nella pausa Mondiale, poteva muoversi in autonomia, ecco perché i rientri dei reduci dal Qatar sono diversi, anche se tra compagni della stessa squadra. Quello che viene fuori, in definitiva, è che

“gli argentini spendono il loro status di campioni del mondo facendo quel che pare loro più giusto”.

Così, Lautaro è tornato ieri a Milano e oggi si allenerà con l’Inter, mentre Dybala ha anticipato il rientro a Roma. Non altrettanto hanno fatto Di Maria e Paredes, che rientreranno alla Juve solo il 2 gennaio a Torino, saltando la Cremonese.

“Può essere un generoso attaccamento alla maglia o un’egoistica volontà di mettersi in mostra, in ogni caso Lautaro e Dybala sono già al lavoro in Italia mentre Paredes e Di Maria hanno altre priorità: trattasi di dettagli che fanno la differenza in un gruppo di lavoro che dovrebbe considerare i campioni del mondo come modelli da seguire”.

Intanto, Pogba è preso di mira sui social per i video e le foto sulla neve, così come Cuadrado, del quale Libero scrive:

“E il genio cosa fa? Anziché mostrarsi impegnato in una riabilitazione, si fa immortalare mentre inforca una slitta”.

Il quotidiano attribuisce l’atteggiamento dei giocatori della Juventus al vuoto di potere generatosi all’interno del club in virtù delle vicende giudiziarie e dell’avvicendamento del Cda. I giocatori ne stanno approfittando.

“Forse l’avvicendamento dei dirigenti nella Juve ha creato un momentaneo vuoto di potere e i giocatori ne stanno

approfittando. Non tutti, per fortuna dei bianconeri: Rabiot, infatti, ha anticipato il rientro e ieri si è allenato alla Continassa. Alla faccia dei tifosi che lo fischiavano”.