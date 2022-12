Di Maria, Paredes, Pogba e Cuadrado: il gruppo vacanze Juventus (CorSport)

Mbappé ha già giocato col Psg, i quattro sono tra selfie in montagna e festeggiamenti per il Mondiale. “La Juve, ancora una volta può aspettare”

“Gruppo vacanze Juventus“, è il titolo di apertura del Corriere dello Sport. Mentre Mbappé è rientrato immediatamente alla base dopo la finale del Mondiale e ieri era già in campo contro lo Strasburgo, i campioni del mondo Di Maria e Paredes rientreranno alla Juventus solo dopo Capodanno e Pogba e Cuadrado sono in vacanza in montagna. Il 4 gennaio, contro la Cremonese, saranno tutti indisponibili. La Juventus, ancora una volta, scrive il quotidiano sportivo, può aspettare.

Di Maria e Paredes torneranno alla Continassa il 2 gennaio. Ieri sui social Di Maria è stato preso di mira dai tifosi, ovviamente scontenti della decisione di prolungare le vacanze. Il CorSport scrive:

“E anche se in Italia si torna a giocare dopo di tutti, contro la Cremonese il 4 gennaio quindi loro non ci potranno essere, contro l’Udinese chissà. Tornando così ad alimentare le polemiche che li hanno accompagnati già negli scorsi mesi, sui social era ampio il partito di chi rimproverava un atteggiamento un po’ troppo poco focalizzato sulla Juve e un po’ troppo invece sulla missione della loro Argentina al Mondiale. Intanto Di Maria continua la vita da leggenda vivente nella sua Rosario, intanto Paredes si ricorda di Ramon Maddoni al Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque a Buenos Aires. E la Juve? La Juve può aspettare, ancora una volta”.

I tifosi bianconeri manifestano sempre più il proprio malcontento, anche e soprattutto verso Pogba.

“Uno che fin qui non ha ancora disputato un solo minuto di gioco: la controversa gestione dell’infortunio già in estate non aveva convinto i tifosi, i continui ritardi anche dopo l’intervento chirurgico hanno spazientito pure i più accaniti sostenitori del Pogback. Intanto sui social si vedono tutte le versioni del Polpo: quello che balla in casa e alla cena di Natale della squadra, quello che non si nega il viaggio a Doha per tifare Francia, quello che si concede persino le gite fuori porta sulla neve nonostante tutti quei rischi connessi e magari evitabili per il suo ginocchio”.

Mentre ancora non c’è una data precisa per il suo rientro in campo.

Idem Cuadrado, che fermo ai box dall’inizio della sosta Mondiale per un fastidio al ginocchio, mentre la Juventus tornava in campo, martedì,

“si godeva una gita sulla neve con tanto di cani che lo trainavano sulla slitta”.

Tutto questo contrasta con altri comportamenti, come quello di Rabiot che tornerà oggi alla base, mentre Gleison Bremer si è presentato la scorsa settimana, con cinque giorni di anticipo. Chiesa e Danilo lavorano per tornare a disposizione di Allegri.

“I nuovi esempi di questa Juve sono loro, con Allegri leader unico di un gruppo da ricompattare sotto ogni punto di vista e non solo da isolare rispetto alle delicate questioni societarie”.