Hamsik assiste all’allenamento del Napoli

Lo slovacco è passare a salutare la squadra e tecnico, nel ritiro turco del Napoli, assistendo all’allenamento

Marek Hamsik non dimentica il Napoli e durante la seduta di allenamento odierna va a fargli visita. Marekiaro si è presentato al Winter Football Series by Regnum nel ritiro di Antalya, dove gli azzurri stanno svolgendo il ritiro. Gradita sorpresa dello slovacco, che si trova in zona per l’amichevole del ‘suo’ Trabzonspor contro il Regnum Carya.

Hamsik che prima o poi potrebbe fare ritorno a Napoli, come aveva dichiarato lui stesso:

“Con De Laurentiis ci siamo promessi di risentirci quando smetterò per un eventuale futuro al Napoli.”

Ha voluto vedere di persona la squadra che quest’anno sta meravigliando in campionato e in Champions League:

“Non so se è il Napoli più forte dell’era De Laurentiis, ma la società sta facendo un grandissimo lavoro e possono sicuramente vincere lo scudetto. Quest’estate tornerò e spero di festeggiare insieme a tutti i napoletani”

Durante la seduta Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato e Sirigu personalizzato in piscina.