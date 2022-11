Hamsik dice addio alla Nazionale in lacrime (VIDEO)

Il calciatore ha disputato oggi contro il Cile la sua ultima partita con la maglia della Nazionale slovacca. Per lui 5 minuti di applausi da tutto lo stadio

Marek Hamsik ha ufficialmente comunicato il suo addio alla nazionale slovacca. L’ex calciatore del Napoli lo ha fatto tramite un messaggio su Instagram.

È sempre stato un grande onore e privilegio rappresentare il mio paese e il mio paese e per 15 anni far parte di una grande generazione, giocatori, allenatori, squadre di implementazione, medici e custodi che mi hanno accompagnato in questo viaggio indimenticabile. E ha goduto insieme ai tifosi i momenti più belli del calcio slovacco. GRAZIE DI CUORE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marek Hamšík (@marek_hamsik_17_official)

Dopo 135 presenze e 26 gol, la gara di oggi contro il Cile è stat dunque l’ultima per il calciatore che è stato sostituito all’89’ ed è uscito accompagnato da 5 minuti di applausi da tutto lo stadio

Sene sonu Hamsik giderken bende böyle olucam pic.twitter.com/c6Xr2xfJVP — duygu ﺦ 🇦🇷 (@ds1967_) November 20, 2022

Anche il suo club, il Trabzonspor, aveva celebrato questa sua ultima gara con la maglia della Nazionale

Futbolcumuz Marek Hamšík, 2007 yılında ilk kez sırtına geçirdiği Slovakya Milli Takımı formasını; en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcu olarak bugün Şili karşısında son kez giyecek. 𝕲𝖗𝖆𝖓𝖉𝖊 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐤 𝐇𝐚𝐦𝐬̌𝐢́𝐤 pic.twitter.com/CaP51Qd4bR — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 20, 2022