Gimenez rischia fino a 15 partite di squalifica

La squalifica del difensore dell’Atletico Madrid dipenderà dal referto. La squalifica potrebbe essere scontata in Liga.

Il Mundo Deportivo rivela che il difensore dell’Uruguay Gimenez potrebbe avere fino a 15 giornate di squalifica, se verrà presa in considerazione l’aggressione all’arbitro. Il fatto sarebbe accaduto nel tunnel dopo il fischio finale di Ghana-Uruguay.

A Giménez se le fue la cabeza completamente. Entre el codazo y las acusaciones graves ojo con la sanción que le pueda caer… pic.twitter.com/Oa3Kob6BA4 — Pedro Fullana (@PedroFullanaSER) December 3, 2022

Solo per rimanere a quanto inquadrato dalle telecamere, il giocatore rischia quattro giornate per comportamento antisportivo nei confronti di un ufficiale di gara, con una multa che varia da 5 mila ai 20 mila franchi svizzeri. La squalifica potrebbe essere scontata in Liga.