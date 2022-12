CorSport: Napoli, Ilic subito ma solo in prestito e se Demme andrà via (è improbabile)

Il Verona valuta Ilic 25-30 milioni, che il Napoli non intende investire. Il tedesco vuole restare e comunque il suo ingaggio è troppo oneroso per la Salernitana

CorSport: Napoli, Ilic subito ma solo in prestito e se Demme andrà via (improbabile)

Il Corriere dello Sport ospita un focus sul mercato del Napoli. Uno degli obiettivi in pole, per il club di De Laurentiis, è un rinforzo a centrocampo qualora Demme decidesse di andar via, ipotesi che lo stesso quotidiano sportivo definisce improbabile.

E allora, se il tedesco dovesse partire, il Napoli piomberebbe su Ilic, del Verona, ma solo in prestito.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Ilic del Verona, lui magari subito ma solo in prestito (il Verona lo valuta 25-30 milioni e il Napoli non intende investirli ora) e, soprattutto, solo se Demme dovesse andar via. Per il tedesco, che valuta la permanenza fino a giugno nonostante abbia pochissimo spazio, non decolla la pista Salernitana, anche perché il suo ingaggio è fuori portata per il club di Iervolino”.

In un altro pezzo, il Corriere dello Sport torna sulla questione, scrivendo:

“Il sogno della Salernitana per il centrocampo resta Diego Demme (31) del Napoli, ma l’operazione è troppo onerosa per il club di Iervolino (500mila euro per l’ingaggio di 1,5 milioni per sei mesi) e quindi sembra destinata a sfumare”.

Ieri il Corriere dello Sport scriveva di Ilic:

“Ilic è nel libro bianco di Giuntoli, lui davanti a chiunque altro, e quando il mercato comincerà ad avvicinarsi, ci sarà modo per ricominciare a chiacchierare amorevolmente: i venticinque milioni (o trenta?) che sembra rappresentino la cifra per lusingare il Verona viene ritenuta rilevante ma questi sono affari che avranno bisogno di trattazioni più o meno lunghe e richiederanno incontri assai ravvicinati”.

E ancora:

“Ilic è nel libro bianco di Giuntoli, lui davanti a chiunque altro, e quando il mercato comincerà ad avvicinarsi, ci sarà modo per ricominciare a chiacchierare amorevolmente: i venticinque milioni (o trenta?) che sembra rappresentino la cifra per lusingare il Verona viene ritenuta rilevante ma questi sono affari che avranno bisogno di trattazioni più o meno lunghe e richiederanno incontri assai ravvicinati”.