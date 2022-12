Pedullà: Demme-Salernitana tutto fermo. Il giocatore vuole aspettare

La trattativa si è fermata sicuramente per via dell’ingaggio, ma anche perché Demme vuole aspettare e decidere col Napoli del suo futuro

Come spesso succede i periodi in cui non si gioca, cominciano a circolare, insistenti e spesso infondate, notizie di mercato. Ed è quello he è successo per Diego Demme, il centrocampista del Napoli era stato accostato alla Salernitana, ma Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto il punto chiarendo a che punto è la situazione