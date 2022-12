Benzema si allena da settimane col sangue agli occhi, vuole vendicarsi (As)

“Ha usato tutto quello che è successo negli ultimi mesi come benzina per riempire il suo serbatoio di fame”, “sta affilando le zanne”

Dopo la delusione con la Nazionale, che ha abbandonato per incompatibilità di vedute con Deschamps, Karim Benzema vuole prendersi la sua rivincita. As racconta che l’attaccante del Real Madrid si sta allenando “con il sangue agli occhi”. Vuole vendicarsi. Benzema si allena a Valdebebas dal 19 novembre, quando Deschamps lo ha rimandato a casa dal Qatar. As scrive:

“La frustrazione scaturita dalla situazione ha riempito il suo serbatoio di rabbia e da allora è stato ultra motivato. Incanalare le emozioni a volte è difficile, ma se ci si riesce diventano automaticamente dinamite. E come As ha potuto apprendere, nel Real Madrid circola la voce che Karim voglia seriamente vendicarsi”.

Intende rispondere alle polemiche con i gol, vuole tornare ad essere quello di prima. In stagione ha accumulato solo 954 minuti, ha segnato solo 6 gol, gli infortuni lo hanno costretto ad una battuta di arresto. Ha accumulato 63 giorni in infermeria, ha saltato metà delle partite della stagione. Ma ormai questo è già passato. Benzema è di nuovo in forma, scrive il quotidiano spagnolo.

“Si è allenato per settimane senza un briciolo di dolore”.

“Dopo il disprezzo di Deschamps, la musica è cambiata e sta sudando a Valdebebas come nessun altro. Recupero forza in palestra, ritmo nelle amichevoli e fiducia negli spogliatoi. È un altro, quello di prima. Chi lo vede quotidianamente assicura che non è motivato, ma ultramotivato. Che tutto ciò che gli è successo in questi ultimi mesi viene usato come benzina per riempire il suo particolare serbatoio della fame. Che ha un desiderio abissale di vendicarsi. Il suo atteggiamento è indomabile e nel club sono eccitati per decreto. Perché vedono Benzema affilare le zanne per il ritorno della competizione. E sono parole grosse”.

Ieri l’agente di Karim Benzema, Karim Djaziri, ha scritto su Twitter che il giocatore avrebbe potuto essere disponibile a partire dagli ottavi di finale del Mondiale contro l’Australia, ma Deschamps lo ha rispedito a casa. Djaziri ha scritto:

«Benzema poteva essere disponibile dagli ottavi dei Mondiali. Perchè lo hai fatto tornare indietro così presto?. Ho consultato tre ortopedici: tutti mi hanno assicurato che Karim avrebbe potuto essere a disposizione dagli ottavi».

Benzema, che faceva parte inizialmente dei 26 convocati da Deschamps per Qatar 2022, si era fatto male durante un allenamento con i compagni il 19 novembre, pochi giorni prima dell’esordio dei transalpini. Il dolore al quadricipite della coscia sinistra, la corsa in ospedale per gli accertamenti e infine il responso choc sul suo addio poco prima del Mondiale.