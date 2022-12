L’Australia di Arnold: tre calciatori finiti nei campi profughi e un ex impiegato dell’aeroporto

El Mundo racconta la storie della Nazionale che agli ottavi di finale in Qatar sta per sfidare l’Argentina di Messi

L’Australia che si prepara ad affrontare l’Argentina agli ottavi di finale è una squadra che ha fatto della determinazione il suo credo calcistico. Il ct Graham Arnold usa spesso Mitchell Duke come esempio. L’attaccante si è affacciato al calcio professionistico grazie all’attuale ct. Prima di diventare un calciatore, racconta El Mundo, l’australiano “ha fatto i turni di notte come impiegato all’aeroporto di Bankstown (dalle dodici di sera alle sette del mattino), per proseguire il giorno successivo con un lavoro come trasportatore e un altro come venditore in un negozio di ricambi per auto. Ha giocato a cricket fino a 12 anni, aveva la necessità di aiutare la sua famiglia (da bambino si è abituato a indossare abiti usati o quelli di una delle sue sei sorelle maggiori) e poi ha provato a fare l’elettricista. Fino a quando non ha incrociato la strada di Graham Arnold, l’attuale allenatore, che lo ha reclutato per i Central Coast Mariners”.

Quella di Duke non è l’unica storia particolare nella nazionale australiana. Ci sono anche quelle di Awer Mabil, Thomas Deng e Alou Kuol, tutti e tre finiti nei campi profughi per scappare dalla guerra. Mabil, che gioca nel Cadice, è figlio di immigrati kenioti, mentre Deng e Koul sono figli di immigrati del Sud Sudan.

La storia più particolare dei Socceroos è però quella di Harry Souttar.

El Mundo scrive:

“Harry Souttar, il giocatore più alto della Coppa del Mondo (1,98 m), è uno scozzese di Aberdeen che non aveva mai messo piede in Australia dove è nata sua madre. Harry ha trasformato la sua partecipazione al Mondiale in un omaggio a un suo fratello scomparso a soli 42 anni.”