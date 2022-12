Ancelotti: «Napoli? Gli auguro di vincere lo scudetto»

A Sport Mediaset: «L’esperienza a Napoli per me è stata positiva. Le cose non sono andate perfettamente, ma dal mio punto di vista sono andate bene»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, intervistato da SportMediaset per i programma il “re del calcio” che andrà in onda il 29 dicembre. Nell’estratto vieni chiesto quali consigli può dare al Napoli per vincere lo scudett0

«Assolutamente consigli non ne voglio dare. Auguro ad una piazza come Napoli che possa finalmente vincere lo scudetto. Il vantaggio è importante ma la stagione, più che il campionato, è lunga».

Sull’esperienza al Napoli

«Ho ripetuto tante volte che l’esperienza di Napoli è stata positiva. L’ho fatto in una piazza calda. Le cose sono andate non perfettamente, ma dal mio punto di vista sono andate bene. L’esperienza all’Everton è stata lo stesso positiva in una squadra non di rango, ma è stata una bella avventura. Sono stati bei momenti».

Ancelotti vincitore della Champions con il Real Madrid torna ad essere Re di Coppe dopo le due esperienze non andate benissimo con il Napoli ed Everton. Infatti nello straccio finale dice «la chiamata a sorpresa del Real Madrid». L’ex tecnico del Napoli è stato il vero protagonista della cavalcata della scorsa stagione che ha messo al centro del progetto la classe e il talento di Benzema, portandolo a vincere il pallone d’oro. La stagione impreziosita anche dalla vittoria del campionato che ha permesso alle merengues di fare il double in stagione.