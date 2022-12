Verso Inter-Napoli: Spalletti va a San Siro con l’organico al completo, che attacco sceglierà Inzaghi?

La Gazzetta analizza il momento delle due squadre. Il tecnico del Napoli ha recuperato Rrahmani e Kvara. Riuscirà Lukaku a restare in campo novanta minuti?

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di Napoli e Inter, prossime avversarie in campionato. Le due squadre si sfideranno il 4 gennaio a San Siro nella prima partita dopo la lunga sosta dei Mondiali ed entrambe hanno il dovere di portare punti a casa. Il Napoli deve confermare il primato in campionato e questa potrebbe essere una svolta importante. Da parte dell’Inter ci si aspetta una partita di grande sacrificio. I nerazzurri al momento si trovano in quinta posizione con 30 punti.

Il Napoli si presenta all’appuntamento con più certezze che dubbi. In primo luogo, Spalletti ha recuperato tutti i suoi giocatori. Rrahmani è tornato ad allenarsi col resto del gruppo e Kvara si è ripreso dalla lombalgia, anche se nelle amichevoli non ha brillato. Diversa la situazione dell’Inter: Lukaku ha lavorato anche nei tre giorni di riposo per le feste di Natale, per recuperare al meglio la condizione, ma sono ancora da valutare le condizioni di D’Ambrosio e di Correa.

Sul Napoli, la Gazzetta dello Sport scrive:

“Il Napoli deve ritrovare – come tutte le avversarie – ritmo partita e la migliore condizione ma ritroverà a Milano contro l’Inter il 4 gennaio anche Amir Rrahmani e, soprattutto, Kvicha Kvaratskhelia perché – anche se molti lo hanno dimenticato – gli azzurri hanno chiuso la prima parte della stagione senza la loro stella a causa dell’infortunio rimediato a Liverpool dal georgiano. Certo, con tre gare in nove giorni (Inter, Sampdoria e Juventus) bisognerà vedere se entrambi avranno le gambe per reggere 270’ ma le alternative per fortuna non mancano. Gli unici ai box restano Sirigu e Demme, le cui condizioni per altro non preoccupano anche perché sia in porta – dove sta per rientrare Contini dalla Samp (nell’ambito dell’operazione che porterà a Genova il baby Zanoli ed in azzurro Bereszynski) – che a centrocampo, dove Spalletti sta studiando Gaetano regista le alternative agli inamovibili Meret e Lobotka non mancano.”

Diverso, come dicevamo, il caso dell’Inter. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Per la sfida contro il Napoli si inizia già a pensare a una possibile formazione: il punto interrogativo è davanti, con Lukaku al lavoro per una maglia da titolare considerando la situazione di Lautaro e Correa. A meno di intoppi, il belga – che ha lavorato anche nei giorni di riposo – farà coppia con Dzeko, come accaduto (con ottime risposte) a Reggio Calabria. Con il rientro tardivo di Brozovic, si va verso l’affidabile mediana composta da Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, con Dumfries e Dimarco sugli esterni. Onana in porta, difesa titolare con Skriniar e Bastoni al fianco di uno tra Acerbi e De Vrij, solito ballottaggio.”