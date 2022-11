WWE, il report di Crown Jewel 2022: Logan Paul mette in difficoltà Roman Reings (ma perde)

L’evento è stato il frutto della collaborazione milionaria, che sta andando avanti già da diversi anni, tra la WWE e il governo saudita

Sabato 5 novembre è andato in scena il penultimo PPV della WWE dell’anno Crown Jewel. L’evento è stato il frutto della collaborazione milionaria, che sta andando avanti già da diversi anni, tra la WWE e il governo saudita. Crown Jewel 2022 si è svolto a Riyadh presso il Msool Park. Il tema principale è stato sicuramente il main event tra il campione indiscusso Roman Reings e lo youtuber e pugile Logan Paul. Il campione Reings è in carica da oltre due anni e non ha mai perso in PPV dal suo ritorno. La card dell’evento prevedeva ben 8 match di cui 4 titolati.

La card di Crown Jewel

L’opener dell’evento è stato il match singolo tra Brock Lesnar e Bobby Lashley. I due si erano già affrontati alla Royal Rumble di gennaio con The Beast vincitore. Il match è stato adrenalina pura con i due pronti a mettere in scena le loro mosse finali sin da subito. Lashley fa una Spear che distrugge Lesnar e la barricata divisoria con il pubblico. La vittoria è andata a Lesnar dopo essere stato imprigionato nella letale Hurt Lock dell’onnipotente, Lesnar è stato furbo ad appoggiarsi all’angolo e mettere con le spalle a terra Lashley.

Il secondo match della serata ha visto contrapposte Alexa Bliss e Asuka contro Dakota Kai e Iyo Sky per i titoli femminili di coppia. Le ex campionesse sono riuscite a vincere l’incontro grazie all’intervento di Nikki Cross, ex amica della Bliss, che stende l’ex amica e consente la vittoria a Dakota Kai e Iyo Sky.

Il terzo match è stato tra Drew McIntyre e Karrion Kross nello Steel Cage Match. I due hanno tenuto alto il ritmo pur limitati dalla gabbia ma la vittoria è andata allo scozzese grazie alla sua velocità nell’uscire prima dalla gabbia rispetto al suo avversario.

Il match per i titoli di coppia

A metà card è la volta del 3 contro 3 che vede contrapposti gli O.C (Aj Styles, Gallows & Anderson) e il Judgement Day (Dominick Mysterio, Finn Balor e Damien Priest). Il match ha avuto ritmi molto alti con i 3 che sono riusciti a mettere in scena delle manovre di coppia difficili con il figlio di Rey, Dominick, in seria difficoltà contro gli O.C. La vittoria è stata del gruppo di Balor che, grazie ad una interferenza, vince il match con la sua mossa finale.

Il match tra Braun Strowman e Omos è stato uno di quei match tra big man che possono non piacere agli amanti del puro wrestling. I due, invece, si sono dimostrati molto abili nel lottato, seppur limitati dall’evidente fisico, e si sono sfidati in una serie di prove di forza. La vittoria va al Mostro che cammina tra gli uomini grazie alla Running Powerslam sul gigante nigeriano.

Poi il match valevole per i titoli di coppia tra i gemelli Uso e i Brawling Brutes (Ridge Holland & Butch). I 4 hanno messo in piedi un grande spettacolo con delle manovre incredibili che elevano la bravura dei performer. La vittoria è andata ancora ai gemelli Uso, cugini di Roman Reings, grazie alla loro mossa finale, la 1D.

Il penultimo match della serata ha visto contrapposte la sfidante Bayley e la campionessa Bianca Belair. Il match è un Last Woman Stending e vincerà chi riuscirà a mettere a terra l’avversaria fino al conto di 10 dell’arbitro. Nel match ci sono tanti momenti estremi da ricordare come quando la campionessa ha messo sopra una golf car l’avversaria. Tanta violenza con scale e sedie. La vittoria è andata a Belair dopo aver imprigionato l’avversaria in una scala.

Il main event è stato lo scontro tra il campione indiscusso Roman Reings e Logan Paul valido per il titolo. Lo youtuber si è messo in mostra con il suo grandissimo atletismo, frutto di tanto allenamento e capacità sul ring. Reings è sembrato anche in difficoltà tanto che Paul è riuscito a metterlo al tappeto e ha quasi sfiorato la vittoria. La manovra del match è stata senza dubbio lo splash dal paletto sul tavolo di commento sul samoano. La vittoria, però, è andata a Roman Reings grazie ad una Spear che ha spezzato lo youtuber per il conto di 3 finale che vale la difesa del titolo.

Si è concluso così Crown Jewel 2022 con tanti colpi di scena ed una grande prestazione di Logan Paul che le ha provate tutte pur di mettere in difficoltà il campione indiscusso.