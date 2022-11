Vlahovic in gol con la Serbia. Tuttosport: «Questa volta se la sentiva, è resuscitato»

Il Corsport: «è risorto». I quotidiani ironizzano sull’attaccante della Juventus che fino a una settimana fa era vittima della pubalgia

Vlahovic è tornato in campo e ha fatto gol con la Serbia nel 5-a al Bahrain amichevole di preparazione ai Mondiali in Qatar. I quotidiani italiani lo hanno punzecchiato, soprattutto nella titolazione.

Tuttosport in prima pagina: «Questa volta se la sentiva… Vlahovic entra: un gol e due assist

Due assist, un gol e tanto movimento. Dusan Vlahovic si è presentato così alla vigilia del Mondiale in Qatar, giocando solo un tempo contro il Bahrain. Un giocatore resuscitato rispetto a quello visto nella Juventus prima dell’infortunio e ripresosi alla grande dal punto di vista fisico.

Il Corriere dello Sport titola: Vlahovic è risorto

L’avversario non era di grandissimo valore, ma se non altro è servito per mettere di buon umore la Serbia in vista del difficile esordio al Mondiale contro il Brasile. In Bahrein la nazionale di Stojkovic ha superato quella di casa 5-1 segnando 3 reti con giocatori “italiani”. Vlahovic tra i migliori in campo, pur essendo entrato soltanto a inizio ripresa al posto di Zivkovic. Lo juventino è stato decisivo segnando un gol e servendo due assist: il primo per il 2-1 del capitano Tadic (doppietta), che poi ha ricambiato il favore per il 3-1 trasformato dal bianconero con un destro sotto porta. Dopo il gol del 4-1 del sampdoriano Djuricic, Vlahovic ha poi messo in porta il fiorentino Jovic, autore del 5-1 serbo.

La Gazzetta: Vlahovic è già tornato in forma.

L’aria della Serbia e del Mondiale ha fatto bene a Dusan Vlahovic. Il bomber della Juventus, fermato dalla pubalgia nelle ultime due settimane in bianconero, ieri in un colpo solo ha ritrovato il campo e il gol nell’amichevole vinta per 5-1 contro il Bahrein (a segno anche Jovic, Djuricic e Tadic, autore di una doppietta).

Il ct Stojokovic ha dichiarato: Dopo la larga vittoria, il c.t. Stojkovic ha fatto il punto sulle condizioni dello juventino: «Avevamo deciso che Vlahovic non sarebbe partito titolare, ma che avrebbe comunque messo minuti nelle gambe. È riuscito a segnare un gol. I suoi movimenti e la sua partecipazione al gioco sono stati soddisfacenti. Per quanto riguarda la fiducia, è importante che ogni attaccante segni. È stata un’ottima partita nel secondo tempo».