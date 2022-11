Vlahovic, la pubalgia è un problema per la Juve e per il Mondiale

Non gioca dalla partita col Benfica. Contro l’Inter non se l’è sentita, è ancora in forse per la Lazio. E la Serbia è preoccupata

Vlahovic è un problema. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il centravanti serbo soffre di pubalgia, non gioca dalla partita col Benfica, non se l’è sentita di giocare contro l’Inter e non si sa rientrerà contro la Lazio per l’ultima partite in campionato del 2022. Prima dei Mondiali appunto. Scrive la Gazza:

Un caso forse no, un problema di sicuro sì. Dusan Vlahovic fa preoccupare la Juventus e, di riflesso, anche la Serbia. Perché quel fastidio chiamato pubalgia è tornato a tormentare ormai da due settimane il bomber di Belgrado. DV9 sperava di averlo messo nel dimenticatoio in estate. E invece a Lisbona contro il Benfica le prime avvisaglie che qualcosa non andava. Dal minuto 70 di quella brutta nottata in cui la Juve ha dato l’addio alla Champions, Vlahovic non si è più visto in campo. Assente a Lecce, poi con Psg e Inter. Inizialmente si parlava di un piccolo affaticamento, poi è venuta a galla la realtà.

È logico pensare che la prudenza del serbo nasca anche dalla vicinanza di un appuntamento così importante. Mancano meno di due settimane a Qatar 2022, dallo staff medico della nazionale non arrivano grida di allarme, ma è chiaro che la situazione viene monitorata a distanza, anche perché la prima gara della Serbia sarà contro il Brasile. Avere o non avere Vlahovic potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Non dovesse essere a Verona, rimarrebbe solo la partita contro la Lazio come ultimo test. Altrimenti, Vlahovic andrebbe in Qatar praticamente stando fermo per quasi un mese (la prima gara della Serbia è il 24 novembre). L’iter di avvicinamento agli incontri è lo stesso che ha preceduto il forfait con l’Inter: Dusan si allena come può, quindi alla vigilia Allegri gli chiede le sue sensazioni. Contro i nerazzurri, è stato lo stesso centravanti a dire di no. Non se la sentiva. Oggi si vedrà, come sabato prima della Lazio.