I tifosi ricordano Maradona nel giorno della sua scomparsa

«Non solo la mano di Dio, non solo il gol più bello della storia dei Mondiali, non solo l’essere campione del mondo… Cosa vuol dire Diego Armando Maradona? Niente da aggiungere.»

Sul profilo Twitter di Espn si è voluto celebrare la scomparsa di Diego Armando Maradona avvenuta già due anni fa da oggi. In un video pubblicato dall’emittente si vede la commozione di un tifoso argentino che ricorda Maradona nel giorno della sua scomparsa.

No solo la mano de dios, no solo el mejor gol en la historia de los mundiales, no solo ser campeón del mundo… ¿Qué significa Diego Armando Maradona? Nada más que agregar.#DiegoEterno pic.twitter.com/pFUD0yKsMB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2022

Anche a Napoli, nei quartieri spagnoli al murales di Maradona, si è voluta celebrare la scomparsa di Diego con dei canti in prossimità del mitico murales. Nella giornata di oggi tanti tifosi si sono recati a Napoli per omaggiare il più grande giocatore che abbia giocato nei partenopei.

La morte di Diego Armando Maradona è avvenuta già 2 anni fa. Ancora oggi tutti riconoscono le sue gesta e lo ricordano con grande affetto. Che si fosse sostenitori o meno la grandezza di Diego è sotto gli occhi di chiunque e questi video ne sono la conferma. Nella giornata di oggi tanti sono stati i tifosi che hanno voluto ricordarlo ed anche suoi ex compagni di squadra hanno avuto un pensiero per Diego ormai scomparso già da due anni in quel 25 novembre del 2020 sotto l’incredulità del mondo intero.