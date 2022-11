Tare sta con Sarri: «Quello che ha fatto la Uefa è ingiusto»

«Per noi è importante chiudere al primo posto, vale tantissimo per anche per il sorteggio. Abbiamo pensato che fosse più facile, ma ci è servito da lezione. Arriviamo da primi e da primi vogliamo chiuderlo».

Su Pedro.

«Gestione giusta. Vedendo quanto fatto fino ad ora è riuscito a dare il meglio entrando a gara in corso, in una partita del genere è fondamentale per l’esperienza e per l’imprevedibilità che ha. Sarà fondamentale in una partita così difficile».

Tare ha parlato anche della decisione della Uefa di concedere agli olandesi di riposare in vista dell’Europa League, che ha fatto infuriare Sarri.