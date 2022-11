Sarri: «Ci sentiamo presi per il culo dalla Uefa»

Si riferisce al permesso concesso agli olandesi di rimandare la partita di campionato prima dell’Europa. Su Milinkovic (che salta il derby): «È incazzato, in 50 anni di calcio è il primo ammonito mentre è in possesso palla»

La conferenza di Sarri prima della partita di Europa League contro il Feyenoord.

Di seguito le sue parole così come riportate da LaLazioSiamoNoi.

Su Marcos Antonio.

«Marcos Antonio avuto difficoltà che hanno tutti i giocatori giovani che arrivano in Italia da un campionato molto diverso rispetto al nostro. Non credo che si possa attraversare un cambio così senza affrontare delle difficoltà. Penso a questa partita, chi sta bene va dentro e deve fare questa partita a mille, al 101% delle proprie possibilità. Le partite se non le aggredisci, le subisci. Già abbiamo fatto una cazzata nell’ultima partita, lasciamo perdere».

Sull’Europa League.

«Non so se andiamo in controtendenza o no, ci teniamo. Girone che andrà a finire come quello del Tottenham, ha visto tutto il repertorio per tutti i 90′. Sarà un su e giù di questo tipo. Non facciamo calcoli, né di Conference né di altro. Andremo in campo per passare il turno da primi. A fine partita, poi faremo tutte le valutazioni».

Il derby.

«La partita di domenica può essere importante per altri motivi, per il campionato non ha alcun significato a livello di classifica finale. Mio ruolo in una settimana del genere? I primi due giorni ho fatto il ruolo dell’incazzato, c’era un forte giramento, non si può perdere una partita per nervosismo o mancanza di lucidità. La reazione è stata individuale, non di squadra. Gli effetti sono questi, perdi equilibrio, ordine e vai incontro a questi risultati. Chiaro che non m’ha fatto piacere. I primi giorni sono stati all’insegna dell’incazzatura. Poi ho cominciato a proiettarmi a questa partita».

Luis Alberto con Sarri è un caso costante.

«Luis Alberto? Non ha un momento di grande condizione fisica. Nonostante questo, ha messo in porta Zaccagni. È un giocatore di grande qualità tecnica».

Sui calcoli.

«Calcoli? Se vuoi andare fuori, sì. Qui è una bolgia. Se pensi di uscire da lì dentro tirando fuori lo 0-0, non riesci. Pochi calcoli».

Sergej Milinkovic Savic salterà il derby.

«Milinkovic? L’ho visto con una condizione emotiva tipo la mia. Incazzato. È normale che sia così. Con un’ammonizione del genere, è normale che se la prenda. Non c’è niente da fare. In 50 anni di calcio è il primo calciatore ammonito mentre è in possesso palla».

La Uefa ha permesso agli olandesi di rimandare la partita del campionato per concentrarsi sull’Europa.

«Una vergogna che l’Uefa permetta a una Federazione di fare una cosa di questo tipo. Ci sentiamo presi per il culo. La partita di Romero? Non lo so, dipende da come stanno i ragazzi che hanno giocato di più. Domani tireremo le somme».