I calciatori del Napoli al Mondiale sono 5: almeno due potrebbero uscire già alla fase a gironi. La Juve ne ha 11 in partenza, rischia più di tutte

Spalletti sa come si vince uno scudetto dopo una lunga pausa, lo ha già fatto allo Zenit (CorSport)

Saranno cinque i giocatori del Napoli impegnati nel Mondiale: Anguissa col Camerun, Kim con la Corea del Sud, Lozano con il Messico, Olivera con l’Uruguay e Zielinski con la Polonia. Il Corriere dello Sport scrive che partiranno per le rispettive Nazionali domani, subito dopo la partita di campionato con l’Udinese, l’ultima prima della sosta per il Qatar, appunto. Fuori dalle convocazioni, invece, Simeone, Ndombele e Mario Rui.

Tutti i tifosi del Napoli seguiranno il cammino dei cinque azzurri in Mondiale. Tra l’altro, saranno impegnati proprio uno contro l’altro, per uno scherzo del sorteggio. Probabile che almeno due azzurri su quattro possano tornare a Napoli dopo la fase a gruppi del Mondiale.

“Che tra l’altro, per i classici scherzi da sorteggio, si troveranno anche faccia a faccia: il Messico di Lozano e la Polonia di Zielinski sono nel Girone C con l’Argentina di Messi e l’Arabia Saudita e giocheranno contro la partita d’esordio il 22 novembre; e ancora la Corea del Sud di Kim e l’Uruguay di Olivera sono nel Girone H con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Leao e il Ghana e saranno di fronte nella prima del 24 novembre. Va da sé che la presenza della Seleccion e quella dei portoghesi renderà complessa la vita di tutti: e così è possibile che due azzurri su quattro possano rientrare alla base dopo la fase a gruppi. Pieno di thrilling anche il Mondiale del Camerun di Anguissa, inserito nel Girone G con Brasile, Serbia e Svizzera. Una bolgia”.

L’elenco dei convocati, tra le fila del Napoli, è nettamente inferiore a quello delle altre squadre che lottano per un posto tra i primi quattro in classifica. Chi sta peggio di tutte è la Juventus, con 11 giocatori impegnati nel Mondiale. Un punto a favore della squadra di Spalletti. E l’allenatore sa bene come vincere dopo una lunga pausa invernale, lo ha fatto già in Russia, con lo Zenit.

“I cinque azzurri mundial sono un plotoncino relativamente ridotto: l’assenza della Nigeria di Osimhen, della Georgia di Kvara, della Slovacchia di Lobotka e – ahinoi – dell’Italia ha ridotto notevolmente l’elenco dei convocati. Soprattutto rispetto alle altre: la Juve dovrebbe mandarne 11, tanto per fare un esempio, e il Milan e l’Inter 7. Stagione complessa e piena di incertezze per tutti. Ma Spalletti, con lo Zenit, ha già vinto uno scudetto dopo una lunga pausa invernale: vale la pena ricordarlo“.