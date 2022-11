Skriniar rimanda l’incontro con l’Inter per il rinnovo, non c’è accordo sui bonus (Gazzetta)

Il difensore vorrebbe 6,5 milioni di parte fissa e 1 milione di incentivo. Intanto è in vacanza, tutto rinviato a dicembre

Il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter non è poi così vicino come lasciava intendere Beppe Marotta qualche settimana fa. L’amministratore delegato del club nerazzurro disse che si sarebbe chiuso tutto durante la pausa Mondiale, ma non sarà così. L’incontro che era in programma tra gli agenti del calciatore e la dirigenza dell’Inter è stato rinviato. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Non è andata così, i tempi si sono evidentemente dilatati: a oggi i contatti tra le parti restano in continuo aggiornamento, ma c’è ancora distanza tra richiesta e offerta. Nulla di insuperabile, per carità. Ma intanto il

tempo passa: un incontro sarebbe dovuto avvenire già in questo weekend, però Skriniar ha deciso di concedersi una vacanza a Dubai prima di rientrare in Italia”.

Tutto spostato a dicembre. Ma la trattativa è lontana dalla chiusura.

“Sullo sfondo, però, resta la trattativa economica, con i suoi spigoli. Marotta e Ausilio hanno un tetto insuperabile: sei milioni di euro netti a stagione. Nella loro proposta sono compresi anche i bonus, ma questa è una opzione che merita degli approfondimenti”.

In estate il Psg aveva offerto un quinquennale da 8,5 milioni netti più 500.000 mila euro di bonus. Skriniar vorrebbe lo stesso trattamento dall’Inter.

“Sino a questo momento il nazionale slovacco e il suo entourage non hanno fatto richieste specifiche, visto che devono ancora dare una risposta all’ambasciata nerazzurra. È facile credere, però, che Skriniar si aspetti di arrivare a una parte fissa da 6,5 milioni, ossia quella che è stata garantita a Brozovic un anno fa, magari con l’aggiunta di un milioncino di bonus“.

Insomma, il nodo sono gli incentivi.

“Il dialogo verterà proprio su questi punti. I più delicati”.