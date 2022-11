Sconcerti: Mbappé sarà il giocatore più determinante del Mondiale

Sul CorSera scrive che in Qatar ci sono molte squadre favorite, ma che forse è il momento del ritorno delle sudamericane: non vincono da troppo

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive del Mondiale che oggi avrà inizio in Qatar. La sensazione, per lui, è che stia tornando il tempo delle nazionali sudamericane: non vincono da troppo tempo.

“È un Mondiale che ha molte favorite e alcune possibilità di sorprese, ma la sensazione è che stia tornando il tempo delle nazionali sudamericane. Non è molto più di questo, una sensazione. Non ci sono dati a supporto, se non che sarà l’ultimo per gente come Messi e Neymar che un Mondiale lo avrebbero comunque meritato. Un torneo fra nazionali abbassa l’importanza della tattica perché le squadre sono composizioni più casuali. Questo potrebbe liberare la fantasia sudamericana, portarla avanti alle organizzazioni europee. Il Brasile non vince da vent’anni, l’Argentina dall’86. Come tramontarono Maradona e Ronaldo si sono fermate”.

Sconcerti esalta Messi e Neymar. Ma aggiunge che il giocatore più determinante di questo Mondiale sarà Mbappé.

“Mbappé ha 23 anni, ha vinto il Mondiale a 19, oggi è il migliore ma non è ancora completo. Non ama tenere il pallone, è subito concentrato sulla conclusione. Gioca più in fretta di quanto l’avversario riesca a pensare e continua a lavorare sul tempo. Mi sembra che davanti al portiere oggi si prenda anche il gusto opportuno di piazzare la palla, cioè guida il suo istinto, non lo subisce. Alla Francia mancheranno Pogba, Kanté e Benzema, nel frattempo sono cresciuti molto Rabiot e il ragazzo Tchouameni del Real. La Francia ha molto per vincere, ma non il troppo. Mbappé è comunque il giocatore più determinante del torneo”.