Sconcerti: il Milan non è imbattibile, ma in Europa sarà un brutto avversario per tutti

Sul CorSera. La squadra di Pioli ha qualcosa di profondamente suo, un calcio quasi privato, fatto di equilibrio e di sorprese. Partita da squadra matura

Il Milan ha superato la fase a gironi di Champions League. La squadra di Pioli si è qualificata per il prossimo turno. Mario Sconcerti ne scrive sul Corriere della Sera: la crescita della squadra è evidente e costante.

“Il Salisburgo era un avversario insolito, difficile da battere, quasi impossibile da dominare. Il Milan lo ha prima battuto, poi dominato. Ha avuto anche fortuna, ci sono stati tanti minuti in cui il Salisburgo aveva preso ritmo e giocava di classe. Lì il Milan ha risposto di forza, mettendo meno ordine ma la stessa corsa dei suoi giovani avversari. Una partita da squadra matura, che rifiutava per autostima anche soltanto l’eventualità di perdere”.

Nella prossima fase della competizione europea, scrive Sconcerti, il Milan sarà un brutto avversario per chiunque gli capiti di fronte.

“È stata una partita a tratti entusiasmante, il ritmo ha portato errori e gli errori sono spesso diventati prodezze. Adesso che si spalanca l’idea dell’Europa, direi che è più tempo di divertirsi che darsi traguardi. Il Milan non è imbattibile, lo ha dimostrato, ma ha qualcosa di profondamente suo, un calcio quasi privato, fatto di equilibrio e sorprese. Sarà un brutto avversario per tutti”.

Sconcerti scrive anche di Juventus e Napoli.

“Argomento molto diverso la Juve. Una partita impropria, un po’ triste, quasi già vista. Ma a me la Juve è sembrata

cresciuta. Non è la serata giusta per dirlo, ma c’erano stati miglioramenti anche sabato scorso a Lecce. C’è più movimento, più interesse al risultato”.

Nessuno, però, come la squadra di Spalletti.

“Solo il Napoli è riuscito però a vincere il girone. Nessuna delle altre tre ha fatto punti con le squadre arrivate prima. Ma ora si ricomincia”.