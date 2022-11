“Sarri ha snaturato la Lazio per amore“, i tifosi ringraziano

Su La Repubblica Roma. Ha messo da parte il sarrismo e ha vinto il derby. Le voci storiche laziale esaltano la rinuncia ideologica

I tifosi della Lazio ringraziano Maurizio Sarri: pur di farli felici conquistando la vittoria del derby della Capitale, il tecnico biancoceleste ha rinunciato ai suoi dogmi. Quello di Sarri è stato un gesto di amore verso i suoi tifosi.

A scriverlo è La Repubblica Roma. Che racconta la telefonata di un tifoso ad una radio.

“Un tifoso, euforico come l’intero ambiente biancoceleste, chiama Radiosei durante la trasmissione di Guido De Angelis: «La cosa più bella del trionfo nel derby? Sarri che si è snaturato per amore». Proprio così, il tecnico biancoceleste ha capito l’importanza capitale, è il caso di dirlo, di vincere questa “partita diversa” per la Lazio e i laziali, allora ha messo da parte il Sarrismo e ha puntato su una prestazione tutta «anima e cuore», come ha detto lui”.

L’allenatore lo aveva detto a caldo, dopo la vittoria di domenica sulla Roma:

«Volevamo giocare solo per la nostra gente e accontentarla, non era il caso di pensare allo spettacolo».

Il quotidiano romano continua:

“E i tifosi hanno molto apprezzato questo “gesto d’amore” da parte dell’allenatore. Però l’organizzazione non è mai

mancata, anche quando la Lazio nel secondo tempo si è chiusa: pure in questo si è vista la mano di Sarri. Che alla squadra aveva chiesto di imparare a soffrire in certi momenti della partita, i suoi giocatori lo hanno fatto: per la prima volta in stagione, la Lazio ha vinto una partita sporca. Lottando su ogni pallone, senza concedere nulla all’avversario e chiudendo la gara con la porta inviolata per l’ottava volta in questo campionato”.