Rüdiger: «Da dove vengo io sopravvivono solo i più forti. Rinunciare non è nel mio Dna» 

Ad As: «Conte è durissimo, Spalletti lo stesso, anche Sarri è molto esigente. Ma Ancelotti è diverso: sa perfettamente quando hai bisogno di lui, è il migliore»

As ospita una lunghissima intervista ad Antonio Rüdiger. Racconta la sua infanzia, l’importanza della famiglia nella sua educazione, l’esperienza al Real Madrid.

«Il grande sogno della mia vita era sempre stato quello di giocare in Premier. Ho semplicemente pensato che il Real Madrid fosse qualcosa che non mi sarebbe mai successo».

Rüdiger è cresciuto in un quartiere difficile di Berlino: Neukölln. Gli viene chiesto se ha influito sulla sua persona.

«Ha avuto molta influenza, di sicuro. A casa eravamo sei fratelli e non c’erano molti soldi. E fuori, nelle strade, era una zona molto dura, c’erano molti profughi che vivevano lì. Per me, quando ero piccolo, combattere o litigare per strada era qualcosa di normale. Alla fine, da dove vengo, sopravvivono solo i più forti. È così. Ed è quello che sono oggi. Rinunciare non è nel mio DNA, non è nella mia mente. Mia madre mi chiama soldato per questo! E oggi sono ancora così, molto testarda. Non mi piace perdere. È difficile per me accettarlo».

Continua:

«Il crimine era molto presente, e se lo vedi quasi ogni giorno, per te diventa normale. Lo vedi e non ti dà fastidio. Era qualcosa di normale, qualcosa che accadeva ogni giorno».

Nonostante la povertà, la sua famiglia era felice.

«Eravamo davvero felici. Non avevamo molti soldi, ma eravamo insieme, eravamo ricchi. Il denaro non è mai entrato nelle nostre conversazioni».

Descrive i genitori come gran lavoratori.

«I miei genitori hanno lavorato molte ore e molto duramente… Mio padre lavava i piatti in un ristorante e mia madre si occupava della casa. Quando vedi i tuoi genitori lavorare così duramente per te, un giorno vorresti concedere loro una pausa e grazie al cielo sono stato in grado di farlo accadere».

Qual è stato il miglior insegnamento che ti hanno lasciato?

«Mi hanno sempre detto: l’unico modo per raggiungere il successo è riuscire ad essere felici anche per gli altri. Non mi è mai stato insegnato a essere geloso degli altri. E questo è molto importante, perché oggi viviamo in un mondo in cui le persone guardano troppo a ciò che fanno gli altri. Le persone si confrontano con altre persone.Credo che ogni persona, di per sé, sia speciale. Questa è la cosa migliore che mi hanno insegnato. E anche mia madre mi diceva: “Rispetta sempre te stesso”. Le persone spesso parlano molto del rispetto degli altri, ma prima devi rispettare te stesso. Quando lo fai, rispetti automaticamente gli altri».

Cosa hai fatto con il tuo primo grande stipendio?

«Ho comprato una casa per i miei genitori, in Germania. È stato il primo piacere che mi sono dato in quel senso. Ora una mia sorella vive in quella casa, perché i miei genitori sono andati in Africa e vanno e vengono…».

Rüdiger parla dei viaggi in Sierra Leone come di qualcosa di terapeutico.

«In Europa le persone si lamentano molto dello stress. Ma se vai lì vedi cos’è veramente lo stress e allora ringrazi il Signore per la vita che ti ha dato. Lo stress, lì, è non sapere cosa mangerai domani. Questo è stress. Qui in Europa abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ma vogliamo sempre di più, sempre di più… Andare lì è una buona terapia».

Racconta di aver iniziato a giocare a calcio per strada e di avere imparato tanto.

«A essere duro in campo. Non c’era nessuno che potesse aiutarti, eri solo, il gioco era sempre difficile e nessuno sarebbe venuto ad aiutarti».

Non hai paura di essere visto come un giocatore aggressivo?

«Non ho visto cartellini rossi negli ultimi cinque anni. La gente sa che mi piace essere aggressivo in campo, ma anche che agisco nel modo più pulito possibile».

Ha avuto tanti allenatori italiani: Spalletti, Sarri, Conte, ora Ancelotti. Li descrive.

«Conte è durissimo, Spalletti lo stesso. Anche Sarri è molto esigente… Ma Ancelotti è diverso. È un gentiluomo, ha molta esperienza, è calmo… Si adatta al Real Madrid come un guanto perché c’è molta pressione fuori, molta, e hai bisogno di qualcuno che dia calma e lo fa alla grande. Da lui mi sento rispettato e accettato e da parte mia è reciproco».

Ancora su Ancelotti:

«Viene a parlare con te e fa battute… Ma non ogni giorno. Ed è qui che entra in gioco l’esperienza: sa quando deve venire, il momento esatto. E tu dici: “Oh, è proprio quello di cui avevo bisogno!” Questo è ciò che lo rende il migliore».

Dove si comporta meglio Rüdiger in campo?

«Come centrale, ovviamente. Sono un giocatore che non dirà mai di no a un allenatore che gli chiede di giocare terzino sinistro o destro. Non dirò mai “no”, perché il mio obiettivo principale è aiutare la squadra. Sono un uomo di squadra, ma penso che tutti sappiano che do il massimo come difensore centrale».

Quale obiettivo ti sei prefissato per il futuro al Real Madrid?

«Vinci il più possibile. Ho già una Champions League con il Chelsea e voglio fare lo stesso con il Real. Quando pensi al Real Madrid, pensi alla Champions League».

Hai 29 anni e giocherai sicuramente un altro Mondiale. Modric non è nelle stesse condizioni. Cosa perderà il calcio quando Modric se ne andrà? Rüdiger: «Un maestro. Quello che fa a 37 anni è qualcosa di un altro mondo. Anche a 37 anni, sul grande palcoscenico che è Madrid, nessuno è al suo livello».