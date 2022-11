Ronaldo, il suo futuro potrebbe essere all’Inter Miami

Come era più che immaginabile è partito il tam tam di voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, impegnato al momento con la Nazionale per i Mondiali in Qatar, al ritorno dovrà chiarire la sua posizione col il Manchester United. Appare impossibile che le evidenti lacerazioni tra il calciatore e il club, già esistenti prima della sua intervista a Piers Morgan, gli permettano di continuare insieme.

In attesa di una decisione ufficiale da parte della dirigenza inglese che si è preso tempo per capire la possibilità di agire per vie legali, il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag ha fatto sapere che CR7, che nel frattempo ha raggiunto il Portogallo in vista dell’inizio dei mondiali in Qatar, non giocherà mai più per la sua squadra.

Proprio per questo, nei giorni scorsi, erano arrivate le prime indiscrezioni circa alcuni colloqui avuti dal suo manager, Jorge Mendes e il Bayern di Monaco ed anche un più che curiosa offerta dai Blyth Spartans, un club di sesta divisione inglese

“Salve Manchester United, abbiamo sentito che Cristiano vuole trasferirsi. Ve lo strapperemo con una torta e unapinta di birra!“.

Una possibilità concreta per il futuro di Ronaldo c’è, secondo MediasetSport, ed è in Mls con l’Inter Miam di David Beckham. L’ex stella del Manchester United vorrebbe fortemente che Ronaldo lo raggiungesse e proprio per questo avrebbe già sondato il terreno con Mendes e l’entourage di CR7.vL’obiettivo n.1 dell’ex Spice Boy resta Lionel Messi, ma Ronaldo rappresenterebbe piu’ di una valida alternativa, qualora l’argentino facesse scelte diverse.