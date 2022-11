Ronaldo: «Tradito dallo United. Non ho rispetto per ten Hag perché lui non ne ha per me»

Intervista esclusiva a Piers Morgan: «Sento che alcune persone non mi volevano qui al Manchester United, nemmeno l’anno scorso»

Cristiano Ronaldo si sfoga in un’intervista esclusiva a Piers Morgan che andrà in onda integralmente solo mercoledì sera

Non è ovviamente un mistero che il campione portoghese abbia un rapporto tormentato col il tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag, ma nel corso dell’intervista Ronaldo ci è andato giù pesante senza risparmiare nessuno

«Mi sento tradito dal Manchester United»

️ ️ «Il Manchester United ha cercato di costringermi ad andare. Non solo l’allenatore, ma anche gli altri ragazzi che sono intorno al club. Mi sento tradito dal club«

Sento che alcune persone non mi volevano qui al Manchester United, e non è solo quest’anno ma anche la scorsa stagione”.

️ ️ «Non ho rispetto per Erik ten Hag perché non ha mostrato rispetto per me, è semplice»

«Niente è cambiato da quando Sir Alex se n’è andato. Quando ho deciso di tornare al Manchester United, ho seguito il mio cuore. Sir Alex Ferguson mi disse: “È impossibile per te andare a Man City!’. E ho detto: ‘Ok, Capo’ so così, sono tornato. Ma nulla è cambiato qui. Il progresso è ZERO»

Ronaldo ha dichiarato di “rispettare” Ole-Gunnar Solskjaer, per poi stroncare Ralf Rangnick: “Se non sei neppure un allenatore, come puoi pensare di allenare il Manchester United? Io non l’avevo mai sentire nominare”.

Il Sun riporta alcune parti dell’intervista che andrà in onda in cui ci sono commenti anche di Wayne Rooney:

«Non so perché mi critichi in modo così duro, forse perché lui ha chiuso la sua carriera, mentre io sto giocando ancora ad alti livelli» Poi ridacchia e aggiunge: “Non ho intenzione di dire che sto meglio di lui. Che è vero . .»

Ronaldo ha parlato anche dell’affetto ricevuto dai fan e da tanti, persino la Famiglia Reale, per la perdita del loro bambino durante il parto di Georgina. Incredibilmente spiega, è stato supportato meno bene dal suo club che accusa di mancanza di “empatia”, soprattutto quando sua figlia di tre mesi è stata ricoverata in ospedale a luglio, e non è potuto tornare in tempo per l’allenamento pre-campionato perché voleva stare con lei.

Ronaldo, scrive il Sun, afferma che gli alti dirigenti dell’Old Trafford hanno dubitato persino di lui quando ha spiegato perché non poteva tornare, il che lo ha fatto sentire “ferito” e “cattivo”.

