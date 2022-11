“Una torta e una pinta di birra”, la prima offerta per Cristiano Ronaldo

L’ironica offerta è arrivata su Twitter dai Blyth Spartans, ma non è stata accettata con favore dai tifosi inglesi

Ronaldo, Cristiano Ronaldo, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, eppure al momento la sua situazione non si può definire sicura. I rapporti del portoghese con lo United scricchiolano oramai da tempo, tanto che quest’estate il suo procuratore ha fatto di tutto per portarlo via, ma senza successo. Ora sembra che il tormentone stia per ripartire, dopo le parole violente che Ronaldo ha avuto per il club e il tecnico in un’intervista a Piers Morgan.

«Il Manchester United ha cercato di costringermi ad andare. Non solo l’allenatore, ma anche gli altri ragazzi che sono intorno al club. Mi sento tradito dal club«

Lo United non ha ancora deciso quale sarà la sua risposta, ha preso tempo per capire se vi sia la possibilità di agire per vie legali, ma intanto appare certo che Ronaldo lascerà i Red Devils dopo i Mondiali.

Dall’Inghilterra arrivano voci di contatti tra Mendes e Bayern e Chelsea, ma al momento l’unica vera d’offerta arrivata allo United per Ronaldo è quella dei Blyth Spartans. Un’offerta a dir poco bizzarra.

I Blyth Spartans, club di sesta divisione, sul loro profilo Twitter hanno fatto la prima proposta ufficiale ai Red Devils che recita:

“Salve Manchester United, abbiamo sentito che Cristiano vuole trasferirsi. Ve lo strapperemo con una torta e una pinta di birra!“.

Hi @ManUtd 👋🏻 We hear @Cristiano is looking for a move? We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ — Blyth Spartans (@Blyth_Spartans) November 14, 2022

Uno scherzo che non è stato preso bene dai tifosi del club inglese che hanno risposto con tweet del tipo

“Non toglierà il 7 a Richardson!”

“Non credo che ci salverà dalla retrocessione, potrebbe essere peggio”

“Barlow è meglio credetemi”

“Ragazzi astuti, potete trovarlo a un prezzo inferiore”

“Se esistessimo ancora, i macellai di Soulsby ci butterebbero dentro mezzo chilo di salsicce se questo farebbe saltare l’affare?”

If we still existed, Soulsby’s butchers would chuck in a pound of sausages if that would swing the deal? — Andrew Soulsby (@Jackjackster) November 15, 2022