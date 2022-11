Rigore negato, il Verona attacca sui social

Dopo il mancato rigore per il tocco di mano di Danilo il club ha postato su Twitter un’immagine netta dell’accaduto senza nessun commento

È scoppiato un caso per il rigore negato al Verona durante la partita contro la Juve per il tocco di mano di Danilo. In diretta su Dazn l’ex arbitro Marelli ha subito confermato che la scelta di Di Bello è supportata dal regolamento che parla di pallone inaspettato, cioè quello calciato da pochi metri da un giocatore del Verona.

Una spiegazione che non ha convinto il tecnico del Verona Bocchetti che, a caldo dopo la gara, ha commentato

«Stasera c’era un fallo di mano in area e non so perché non ci abbiano dato il rigore, ci stanno danneggiando. Sono stato zitto fin troppo, ora voglio parlare: sono tre partite che subiamo decisioni un po’ così. A Monza un fallo al massimo da giallo ci ha lasciato in dieci quasi subito, con la Juve un mani clamoroso in area e… niente. Poi due giocatori vanno con la gamba alta entrambi, Di Bello fischia rigore e il Var ce lo toglie. Ma che siamo gli zimbelli di tutti qua? Ho fatto il difensore per una vita e mi hanno sempre insegnato a tenere le mani dietro. Qui invece uno fa il portiere e non è rigore. Ditemi voi: Danilo ha il braccio largo, aumenta il volume corporeo… Parlare con gli arbitri? Non serve, tanto la girano sempre come vogliono loro»

A rincarare la dose ci ha pensato proprio il club con un Tweet muto che lascia poco spazio ai dubbi in quanto riporta l’immagine di Danilo che prende il pallone di mano