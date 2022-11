Qatar 2022, tutte le stelle che salteranno il Mondiale

Con il Mondiale alle porte tanti giocatori non potranno prendere parte alla competizione per via di alcuni infortuni. I loro CT dovranno fare a meno delle loro stelle.

Tantissime stelle non potranno prendere parte al Mondiale in Qatar per colpa di infortuni. Le preparazioni atletiche unite alle tante partite giocate negli ultimi mesi hanno fatto infortunare tantissimi giocatori che non prenderanno parte alla più grande competizione mondiale. Questi sono tutti i giocatori infortunati che non prenderanno parte al Mondiale.

Il primo di questa lunga lista è senza dubbio colui che è arrivato secondo al Pallone d’Oro ovvero Sadio Mané del Bayern Monaco. Il giocatore del Bayern Monaco si è infortunato nella sfida col Werder Brema dell’8 novembre, riportando un problema al tendine del ginocchio destro, e per questo motivo non sarà convocato per i Mondiali.

Paul Pogba

Il centrocampista francese della Juventus non prenderà parte al Mondiale. I tempi di recupero per la lesione al menisco occorsa in estate si sono rivelati più lunghi del previsto. Dopo una serie di consulti medici che ha sostenuto hanno evidenziato la necessità di procedere con il programma riabilitativo. Si rivedrà direttamente nel 2023. Niente Mondiale per il campione del Mondo 2018.

Diogo Jota

Anche Diogo Jota non prenderà parte alla competizione in seguito ad un infortunio rimediato il mese scorso. La gravità è stata subito chiara, il problema muscolare al polpaccio richiede un recupero quantificabile in diversi mesi: il Portogallo dovrà fare a meno di lui.

N’golo Kanté

Altra assenza pesante per la Francia quella di N’golo Kanté. Una ricaduta al problema che già aveva al tendine del ginocchio, il mese scorso, ha aggravato la situazione e reso necessario un intervento chirurgico, riuscito con successo. Il recupero è previsto direttamente per febbraio, dunque un’assenza ampiamente annunciata per la Francia di Didier Deschamps. Si aggiunge alla lista vastissima dei giocatori infortunati che non prenderanno parte al Mondiale