Opta: Osimhen, Lobotka e Di Lorenzo nella top 11 della Serie A del 2022

Opta ha pubblicato la Top 11 della Serie A dell’anno solare 2022, redatta in base ai dati delle sue statistiche. Tra gli undici scelti ci sono tre giocatori del Napoli: Osimhen, Lobotka e Di Lorenzo.

Vediamo più nel dettaglio quali sono gli undici scelti da Opta. Per il ruolo del portiere è stato scelto Vicario, numero uno dell’Empoli. Il motivo è presto spiegato: è lui il portiere che ha evitato più gol in questo primo scorcio del campionato di Serie A.

“Tra i portieri con almeno 15 presenze in Serie A nel 2022, Guglielmo Vicario è quello che ha evitato più gol in base alla qualità dei tiri fronteggiati calcolata attraverso il modello degli Expected Goals (5.45). Muro”.

In difesa, i quattro prescelti sono Theo Hernandez, Smalling, Kalulu e Di Lorenzo. Per quanto riguarda il terzino del Napoli, Opta specifica che è quello che è stato coinvolto in più sequenze (1361) e più sequenze terminate con un tiro (123) in Serie A nel 2022.

A centrocampo si distinguono Milinkovic-Savic, Barella e Lobotka, mentre in attacco ci sono, per Opta, Leao, Martinez e Osimhen.

Ricordiamo che, con il gol segnato all’Atalanta in campionato, l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen ha superato Simy, diventando il miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A. Una statistica segnalata sempre da Opta su Twitter. Osimhen si sta rivelando sempre più prezioso per il Napoli di Luciano Spalletti, che resta imbattuto in campionato e in vetta alla classifica.