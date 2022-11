Neuer torna a difendere i pali del Bayern Monaco dopo le recenti dichiarazioni che avevano sconvolto il mondo del calcio.

Manuel Neuer torna in campo contro l’Herta Berlino, prende due gol, sui quali è incolpevole e il Bayern vince 3 a 2.

Il Bayern vinceva 3 a 0 comodamente ma quando la partita sembrava chiusa l’Herta si è rifatto sotto e ha sfiorato l’incredibile rimonta. Partita a parte è stata la giornata di Neuer. Il portiere tedesco aveva dichiarato di aver avuto un cancro alla pelle e di essersi sottoposto a ben tre interventi chirurgici. Ufficialmente era indisponibile per un problema alla spalla. È tornato alla grande, è parso sicuro come sempre e come detto è incolpevole sui gol subiti, uno su rigore. Il Bayern in Europa è uno schiacciasassi, anzi meglio, un panzer, ma in patria non sembra brillante come al solito. L’Union Berlino dista solo due punti.