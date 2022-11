Nel contratto di Kvara c’è già un’opzione per un altro anno alle stesse cifre attuali (Gazzetta)

Il Napoli ha comunque avviato le trattative con il suo entourage per mettersi al riparo dalla concorrenza. Adeguamento ingaggio e rinnovo fino al 2028

Il Napoli vuole preservare i suoi gioielli da possibili attacchi sul mercato. Il direttore sportivo del club, Cristiano Giuntoli, ha già avviato le trattative con gli agenti di Kim e Kvara per un prolungamento del loro contratto fino al 2028 con relativo adeguamento dell’ingaggio, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. Ma, nel caso di Kvara, il Napoli non avrebbe alcuna fretta, visto che nel contratto dell’attaccante georgiano è già presente un’opzione per un altro anno alle stesse cifre che guadagna attualmente Kvara. Ma è logico che l’attaccante georgiano aspiri a qualcosa in più data l’attenzione internazionale che ha attirato su di sé nella prima parte della stagione di Serie A.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Invece Kvaratskhelia ha già pure una opzione sul contratto per un altro anno alle stesse cifre attuali. Logico che una stella così brillante in Europa ora pensi di poter guadagnare di più, anche se non c’è clausola di uscita dal suo contratto. E il Napoli vuol premiare il georgiano così come il difensore coreano. Tecnicamente bisognerà attendere però il nuovo anno solare per poter firmare sino al 2028”.

La rosea sottolinea ancora una volta la bontà delle due operazioni di mercato.

“Kim Minjae, arrivato per sostituire Koulibaly, è costato solo 18 milioni a fronte di 40 abbondanti incassati per la cessione al Chelsea del senegalese. Questi aveva un ingaggio di 6 milioni netti, col club che ne pagava al lordo 11 abbondanti. Consideriamo che Kim percepisce un ingaggio di 2,5 milioni al netto, che però con il decreto crescita alla

società costa solo 3,3 milioni. Dunque ingaggi tagliati in questo caso del 70 per cento oltre alla plusvalenza reale fra cessione e acquisto. Discorso che, in maniera diversa, riguarda Kvaratskhelia che ha un ingaggio, premi compresi, di circa 1,4 milioni netti, al lordo nemmeno 2 milioni. Se calcolate che Lorenzo Insigne, il giocatore sostituito dal georgiano, costava quasi 10 milioni di ingaggio al Napoli, capirete che l’acquisto di KK77 sia di fatto stato pagato col risparmio sul monte ingaggi, senza valutare quello che potrà essere un domani il guadagno su una eventuale cessione, che se ci sarà avrà cifre iperboliche”.