Nel 90% dei campionati escono sulla ruota di Napoli 4 maglie su 5 del Napoli

Basta conoscere la matematica per non stupirsi dell’estrazione con le maglie di Kim, Lobotka, Kvara, Osimhen. Hanno parlato i numeri più che i morti

Evidentemente i tifosi del Napoli sono molto deboli in matematica (e la cosa in se è in fondo poco dannosa). E di conseguenza accedono a interpretazioni fantasiose e cabalistiche di un evento in apparenza raro e premonitore di fausti accadimenti. Mi riferisco in particolare all’interpretazione di un segnale letto come molto propizio per le sorti del Napoli. E cioè del fatto che il giorno 2 novembre sulla ruota di Napoli sono stati estratti 68, 9, 77 e 3 e cioè i numeri di maglia di Lobotka, Oshimen, Kvaratskhelia e Kim. Ebbene incuriosito ho chiesto ad un giovane matematico, Carlo Nitsch ( che quindi ha la mente fresca) di fare qualche calcoletto. Eccone i risultati.

Calcoliamo la probabilità che su 5 estrazioni di 90 numeri ci siano esattamente 4 maglie del Napoli.

Intanto quante sono tutte le cinquine possibili al lotto?

Ebbene sono 43.949.268

Anguissa e Ndombele hanno maglie 99 e 91 e quindi non possono essere estratti. Dei 27 giocatori del Napoli ne restano 25 estraibili.

In quanti modi posso scegliere 4 maglie del Napoli tra 25?

La risposta è 12.650.

Numero che va moltiplicato per 65, che sono tutti i possibili estratti come quinto numero della cinquina, che non sia una maglia del Napoli

In definitiva i casi favorevoli sono 822.250 che diviso per tutti i casi possibili , cioè 43.949.268, fa 0,0187 poco meno di 2 su 100

Sulla singola estrazione ci sono 2% di casi favorevoli che esca una quaterna di numeri di maglie di calciatori, 8 volte più probabile che fare ambo.

Essendoci 3 estrazioni a settimana (mi pare che sia così) per un totale di circa 40 settimane (tra metà agosto e inizio giugno)

abbiamo 120 estrazioni nel corso di tutto il campionato.

Con circa 2 casi favorevoli su 100 c’è una probabilità che NON accada pari a (98/100)^120 ovvero circa 10%.

Nel 90% dei campionati quindi escono sulla ruota di Napoli 4 maglie su 5 del Napoli.

Questa volta è successo a cavallo del giorno dei morti e quindi sono i morti che parlano. L’anno prossimo potrebbe accadere all’epifania e sarebbe la befana a parlare, oppure pulcinella a carnevale. Insomma, nulla di eccezionale.

Meditate tifosi, meditate!