In Spagna Kvara è il simbolo di un Napoli che «spaventa l’Europa»

Il fenomeno georgiano anche su Marca. I giornali spagnoli rispolverano le dichiarazioni d’amore che in passato (quando era sconosciuto) fece al Real Madrid

Così titola Marca, uno dei principali giornali sportivi di Spagna: Kvaratshelia è la sénsacion di un Napoli che spaventa davvero l’Europa. Non è bastata, insomma, l’ininfluente sconfitta con il Liverpool ad Anfield perché i riflettori della stampa internazionale abbassassero il tiro e smettessero di puntare Kvara, il portentoso georgiano che s’è preso la stima e il rispetto di tutto il mondo. Anche ieri, d’altronde, la sua partita è iniziata con un tunnel ad Alexander-Arnold: è lo stile, bellezza.

Marca scrive:

«Il calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia, arrivato questa estate a Napoli, ha avuto bisogno di pochissimo tempo per diventare il simbolo di una squadra che fa paura in Champions League. L’esterno 21enne ha già segnato 8 gol in 17 partite (tenendo in considerazione tutte le competizioni) per il Napoli, che è in testa alla classifica di Serie A e che ha superato i gironi di Champions vincendo il Gruppo A, arrivando davanti al Liverpool».

Ed ora che Kvara è decisamente uscito dall’anonimato, rispuntano come funghi le sue dichiarazioni del passato. A cui magari prima nessuno faceva caso. Sia Marca che Mundo Deportivo hanno rispolverato i suoi messaggi d’amore al Real Madrid, la squadra dei suoi sogni (non ne ha mai fatto mistero). Queste le dichiarazioni riportate:

«Il mio sogno più grande è vincere la Champions League con il Real Madrid. Sono un tifoso del Real da quando ero bambino. Con i miei fratelli guardavamo sempre le loro partite».

Marca chiude l’articolo con il rapporto tra Kvara e il Napoli, così come raccontato alla Cnn da Edo Badalashvili, giornalista georgiano.

«I georgiani immigrati che vivono a Napoli dicono che lì gli offrono la pizza a causa di Kvara. Nella città di Maradona, tutti amano Kvara. Quando lo vedono, vedono Diego…»