Nedved: «La sosta per la Juve sarà benedetta e non maledetta»

Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare i sorteggi di Europa League. Di seguito le sue parole, così come riportate da Sportface.

«Con il Nantes si giocherà all’anno nuovo, c’è abbastanza tempo per prepararci bene. Questo tempo servirà per sistemare le cose, anche per loro. La squadra sta crescendo, abbiamo affrontato le ultime partite di campionato dove non abbiamo subito gol, abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio, i ragazzi che sono scesi in campo hanno fatto molto bene».

La Juve salvata dai giovani, ma per Nedved è stata una forzatura.

«È stata anche una forzatura per i tanti infortuni, i giovani hanno fatto un minutaggio importante. Però dobbiamo dire che abbiamo trovato dei giocatori pronti che possono e faranno parte di questa Juventus. Con il ritrovamento dei giocatori affermati come Chiesa, Di Maria, Pogba, Paredes, potremmo fare molto meglio. La sosta potrebbe essere benedetta e non maledetta. Investimenti sul settore giovanile? Tutti quelli che si occupano del settore giovanile, a partire da Federico Cherubini in giù sono stati bravissimi ad investire. Quello che ci aspetta alla Juventus, dai giocatori nati dal 2000 in poi, sarà molto importante. Sta nascendo qualcosa di importante».

Su Kostic, ieri due assist contro l’Inter.

«Sapevamo che stavamo prendendo un giocatore molto solido con l’età giusta. Inizialmente ha trovato delle difficoltà non solamente con il modulo ma anche per un diverso tipo di campionato. Adesso sta dimostrando quello che vale, anche in un ruolo ideale per lui»