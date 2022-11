Per la Roma c’è il Salisburgo. Il Barcellona invece incontra il Manchester United di Cr7.

Oltre ai sorteggi di Champions vengono sorteggiati anche i sedicesimi di Europa League, i cosiddetti spareggi, che coinvolgono le seconde nei gironi (e alcune terze) e le squadre retrocesse dalla Champions.

È andata molto bene alla Juventus che ha pescato il Nantes. Sarà una partita dal sapore storico visto che i bianconeri hanno affrontato i francesi nel 96′ in semifinale di Champions, passando il turno e alzando poi la coppa. Ma è un sorteggio che sorride ad Allegri al di là della cabala: il Nantes è arrivato secondo in un raggruppamento con Friburgo, Qarabag e Olympiacos – non proprio il girone della morte – ma è 16esimo in Ligue 1, con un solo punto sulla zona retrocessione. Insomma, meglio non poteva andare.

La Roma di Mourinho becca invece il Salisburgo, terzo nel girone Champions del Milan, che non è un avversario comodo, anzi. La squadra della Red Bull domina il campionato austriaco e ha creato qualche grattacapo anche ai rossoneri, anche se solo all’andata.

La partita di cartello sarà indubbiamente Manchester United-Barcellona, una partita che fa specie vedere in Europa League tra due super-big del calcio europeo.

Ecco i sorteggi:

Manchester United – Barcellona

Juventus – Nantes

Roma – Salisburgo

Psv – Siviglia

Sporting CP – Midtjylland

Shakhtar – Rennes

Ajax – Union Berlino

Leverkusen – Monaco