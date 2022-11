Napoli-Udinese, Spalletti in conferenza stampa – LIVE

Spalletti presenta l’ultima partita di campionato prima della sosta per i Mondiali. Si gioca domani alle 15 al Maradona

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, interviene in conferenza stampa per presentare l’ultima partita di campionato prima della sosta per i Mondiali. La partita è in programma domani (sabato) alle 15 allo Stadio Maradona e l’avversario è l’Udinese di Sottil, reduce da un inizio di stagione sorprendente – è ottava in classifica con 24 punti, subito dopo “le sette sorelle” – ma che non vince dal 3 ottobre, quando ha battuto l’Hellas Verona fanalino di coda. Dopo, i friulani hanno collezionato 5 pareggi (tutti in campionato) contro Atalanta, Lazio, Cremonese, Lecce e Spezia e due sconfitte (di cui una in Coppa Italia) contro Monza ed Udinese. Gli azzurri, al contrario, possono consolidare il primato conquistato in Serie A con dieci vittorie consecutive, l’ultima ottenuta martedì contro l’Empoli di Zanetti (2-0).

Spalletti potrebbe dover rinunciare nuovamente a Khvicha Kvaratskhelia, fermo per una lombalgia acuta che anche l’ha costretto a svolgere solo terapie e palestra, oltre al lungo degente Amir Rrahmani (infortunatosi contro la Cremonese oramai un mese fa) e al secondo portiere Salvatore Sirigu, che sta recuperando da un problemino muscolare. Per il resto, il tecnico di Certaldo dovrebbe poter contare su tutta la rosa a disposizione.

Di seguito le parole di Spalletti, che interverrà dalle ore 15, raccolte dal Napolista.