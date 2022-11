L’Eintracht è fiducioso, la stampa tedesca meno

Il ds tedesco: «Non credo che il Napoli sia super felice di aver preso noi. Vogliamo arrivare almeno ai quarti». I giornali sono più cauti

Il Napoli ha pescato l’Eintracht Francoforte dall’urna e da noi le reazioni sono state improntata a un moderato ottimismo. Gli azzurri posso davvero giocarsela e provare ad accedere così ai quarti di finale (mai successo nell’era De Laurentiis). Spalletti ha commentato:

«A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile».

Se in Italia il sorteggio è stato giudicato positivamente, lo stesso è accaduto in Germania da parte dei campioni in carica dell’Europa League.

Il direttore sportivo dell’Eintracht, Markus Krösche, vede il sorteggio positivo, dichiarando:

«In definitiva, dovevamo aspettarci di ritrovarci di fronte un avversario difficile da affrontare. Faremo di tutto per passare al turno successivo. Non credo che il Napoli sia super felice di aver preso noi ai sorteggi degli ottavi di Champions League.

Sono fiducioso in vista degli ottavi. Il nostro obbiettivo è arrivare almeno ai quarti di finale.»

Per la stampa tedesca invece il sorteggio viene commentato senza sbilanciarsi, Der Spiegel scrive:

«Il vincitore dell’Europa League, l’Eintracht Frankfurt, se la vedrà con il top club italiano SSC Napoli. Il Napoli ha vinto il Gruppo A, lasciando dietro di sé la finaliste dello scorso anno Liverpool FC e l’ Ajax. L’esordiente Francoforte si è qualificato direttamente per gli ottavi che si giocheranno nella primavera del 2023. Il Francoforte giocherà la prima in casa e al ritorno nell stadio intitolato alla leggenda Diego Maradona».

Sport.de sottolinea come il Napoli stia vivendo una stagione eccezionale, il ché può essere una vera insidia per i tedeschi.

Kiker.de è poco ottimista sull’accoppiata, scrivendo:

«L’Eintracht Frankfurt è arrivato direttamente alla fase a eliminazione diretta alla sua prima esperienza nella classe regina. Il vincitore in carica dell’Europa League incontra l’SSC Napoli. Non sono solo l’attuale capolista in Serie A, ma anche una delle squadre più in forma d’Europa. Non per niente la squadra di Luciano Spalletti ha battuto il Liverpool nella fase a gironi.»