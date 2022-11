Spalletti: «Ci fa piacere evitare il Psg ma l’Eintracht è squadra in forte ascesa»

E tuttavia va da sé che non esistono partite comode agli ottavi di Champions. L’Eintracht è una squadra solida che non a caso ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League, in finale contro quei Rangers presi a pallate dalla squadra azzurra nei gironi. Si tratta dunque di una squadra abituata a giocare le coppe europee negli ultimi anni.

L’allenatore dell’Eintracht è l’austriaco Oliver Glasner alla seconda stagione alla guida dell’Eintracht. Tra i calciatori più conosciuti il trequartista ex Borussia e Bayern Mario Götze (in gol nella finale dei Mondiali del 2014 contro l’Argentina), il portiere Kevin Trapp e il giapponese Daichi Kamada, leader tecnico della squadra, già 12 gol in stagione. Merita una menzione anche il danese Jesper Lindström. A Francoforte c’è anche Luca Pellegrini, ex terzino della Juve. Sta facendo discretamente bene anche l’attaccante francese Randal Kolo Muani, più in zona assist che in zona gol. Va detto che il Napoli, comunque, è più forte anche sulla carta.