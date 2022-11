Mundo Deportivo: la missione del Liverpool contro il Napoli è quasi impossibile

Per il quotidiano spagnolo la formazione di Klopp non riuscirà a segnare più di 4 gol al Napoli. E anche i Rangers hanno bisogno di un miracolo

La missione del Liverpool contro il Napoli? Quasi impossibile. Lo scrive Mundo Deportivo. Sarà molto complicato per Klopp battere la formazione di Luciano Spalletti superandola di quattro gol. E sarà complessa anche la sfida che attende i Rangers. Lo sa anche l’allenatore del Liverpool, che in conferenza stampa, ieri, parlando del Napoli, ha detto che giocano il calcio migliore in Europa e che se continuano su questa falsariga possono aspirare a giocarsi la finale della massima competizione europea. Klopp ha detto che il Napoli è la squadra più in forma in Europa in questo momento. Da qui l’interrogativo del quotidiano spagnolo: come farà il Liverpool a segnare più di quattro gol al Napoli che vive questo straordinario momento?

“Liverpool e Rangers affrontano stasera (21:00) una missione quasi impossibile. I ‘Reds’, secondi nel girone A di Champions League con 12 punti, dovranno battere il Napoli di quattro o più gol ad Anfield per strappare il primo posto agli uomini di Luciano Spalletti, che li hanno battuti 4-4 al Diego Armando Maradona a settembre. “Il Napoli è in una forma incredibile. È forse la squadra più in forma d’Europa al momento”, ha detto l’ allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, che ha voluto sottolineare che “la cosa più importante nella fase a gironi è qualificarsi per gli ottavi di finale. Lo abbiamo fatto e da lì vedremo”, ha detto. Il tecnico tedesco recupera Ibrahima Konaté e Calvin Ramsay , ma continua ad avere Joel Matip, Arthur Melo, Luis Díaz e Diogo Jota infortunati”.

Anche i Rangers hanno bisogno di un miracolo.

Dal canto loro i Rangers, attualmente secondi in Europa League, hanno bisogno di un miracolo di dimensioni astronomiche per tornare nella competizione d’argento del calcio europeo”.