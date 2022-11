Mendy e le accuse di stupro: «Le donne mi saltano addosso perché sono un calciatore»

La difesa del difensore del City al processo: «So di non essere Brad Pitt. Mi piaceva fare sesso con molte donne, per me era normale

Il difensore del Manchester City, Benjamin Mendy, è a processo per stupro, accusato di sette violenze carnali. Ai giudici ha spiegato la sua versione dei fatti, oggi riportata dal Daily Mail. Le donne, ha dichiarato, hanno iniziato ad avvicinarsi a lui quando aveva 18 anni e giocava nel Marsiglia, nella prima divisione francese.

“So di non essere Brad Pitt, ma le donne mi sono saltate addosso, non per il mio aspetto ma per il calcio. E’ stato facile fare sesso con più donne perché sono un calciatore”.

L’assalto, come lo definisce, è iniziato ai tempi del Marsiglia, ma è andato avanti in modo esponenziale quando è passato al City.

“è diventato dieci volte di più al Man City, una delle migliori squadre d’Europa”.

Mendy, 28 anni, ieri si è presentato in udienza vestito in modo elegante, con un abito blu, una camicia bianca e una cravatta a fantasia nera e bianca. Ha giurato sul Corano e poi ha iniziato a rispondere alle domande del suo avvocato, Eleanor Laws KC. Ha detto che il suo trasferimento da 52 milioni di sterline dal Monaco al City nel 2017 è stato “un sogno”.

Il vincitore della Coppa del Mondo con la Francia ha detto di essere andato in discoteca due o tre volte a settimana dopo essersi unito al City e di aver incontrato alcune donne, molte delle quali sono state invitate a tornare nella sua villa da 4,7 milioni di sterline The Spinney a Prestbury, nel Cheshire. Ha detto alla giuria:

‘Mi stavo godendo la casa, mi stavo godendo le donne. Ero così felice di essere qui, così eccitato. Ero entusiasta anche del calcio’.

L’avvocato gli ha chiesto quanto fosse facile per lui incontrare donne dopo essere diventato un calciatore professionista. Ha risposto:

“Onestamente, è stato facilissimo. All’inizio non sapevo perché, ma poi ho capito che era a causa del mio status di calciatore”.

Poi gli è stato chiesto del suo atteggiamento nei confronti del sesso con donne che non conosceva bene. Mendy ha risposto:

“Ero diretto su ciò che volevo e su ciò che volevano anche loro. Se loro volevano il sesso e io volevo il sesso, andava bene. Stavo portando avanti la mia festa. Mi piaceva il sesso con molte donne. Il più delle volte sono state loro a venire da me, ma a volte sono andato io da loro”.

Cosa farebbe se una delle donne le dicesse di no? Mendy ha risposto:

“Lo accetterei e mi fermerei. Mi piace fare sesso con qualcuno a cui piace farlo allo stesso modo”.

Ha anche aggiunto di non essersi mai preoccupato di usare metodi contraccettivi:

“‘Non è una bella cosa da dire ma all’epoca non mi preoccupavo. Conoscevo i rischi”.

Dormiva con più di una donna a notte?

“Per me era normale, ma ora mi rendo conto che suona strano“.

La star di City ha detto che ora si rende conto che il suo atteggiamento nei confronti delle donne era “irrispettoso”.

Ha aggiunto che la sua carriera al club è stata rovinata da gravi infortuni al ginocchio che lo hanno reso “triste” e ha tenuto feste per farlo sentire meglio, cosa di cui ora si rammarica.

Mendy è stato posto in custodia cautelare in carcere tra agosto 2021 e gennaio 2022. Lui ha spiegato:

“Ho avuto un po’ di tempo per pensare alla mia vita e a cosa stavo facendo, al modo in cui stavo vivendo. Dentro ho sentito un po’ di dolore”.

Ha aggiunto che si vergognava a parlare di sesso davanti ai giudici.

“Sono imbarazzato. Quando mi fate la domanda se dico che amo il sesso può sembrare strano“.

Cosa prova verso quelle donne, oggi?

“Non sapevo di poter ferire i loro sentimenti, visto che eravamo entrambi d’accordo a fare sesso”.

Mendy nega sette conteggi di stupro, uno di tentato stupro e un’aggressione sessuale. Il suo co-imputato e presunto complice, Louis Saha Matturie, 41 anni, di Eccles, Greater Manchester, nega sei capi di imputazione per stupro e tre per aggressione sessuale. Il processo continua.